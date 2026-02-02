En los próximos meses, millones de usuarios de telefonía móvil en México podrían enfrentarse a una interrupción inesperada de su servicio. No se trata de una falla técnica ni de un problema con las compañías, sino de un cambio regulatorio que ya tiene fecha marcada y consecuencias concretas.

El nuevo esquema apunta directamente a la forma en que se utilizan las líneas celulares en el país. Aunque el objetivo oficial es reforzar la seguridad y cerrar la puerta a delitos frecuentes, el impacto alcanzará tanto a usuarios de prepago como de plan tarifario.

Lo que pocos saben es que no todas las líneas corren la misma suerte. Mientras algunas quedarán automáticamente protegidas, otras deberán cumplir con un trámite obligatorio para evitar la baja definitiva del número.

¿Qué se necesita para no perder la línea telefónica a mitad de año? (Foto: Archivo). Freepik

Darán de baja las líneas telefónicas: desde cuándo y a quiénes afecta

Con la puesta en marcha del Padrón de Telefonía Móvil, todas las líneas activas deberán quedar asociadas a una identidad verificada. Desde el último 9 de enero de 2026, se encuentra vigente la normativa que establece la obligatoriedad de vincular los números telefónicos a la CURP o a una identificación oficial vigente .

La medida es supervisada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y aplica de manera general a todas las compañías que operan en México, entre ellas Telcel, AT&T, Movistar, Unefón, Bait y Virgin. El objetivo central es eliminar el uso anónimo de tarjetas SIM y fortalecer la prevención de delitos como el fraude y la extorsión telefónica.

El calendario oficial establece una fecha límite clara: el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, cualquier línea que no haya completado el registro será suspendida automáticamente, ya sea que tenga una modalidad prepago o pospago.

Trámite obligatorio para salvar las líneas telefónicas y evitar la suspensión

El único trámite que puede evitar la baja de las líneas telefónicas consiste en registrar el número a nombre de una persona identificable. El proceso puede realizarse de dos maneras: en línea, a través de las plataformas de cada operador, o de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes.

Desde el 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar vinculadas a una persona física o moral. (Foto: Archivo) CRTGOBMX

Para completar el registro, se solicita:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP del titular de la línea.

En líneas empresariales: RFC y acreditación del representante legal.

Posibilidad de vincular hasta 10 líneas a una sola identidad.

El sistema digital solo permite tres intentos de validación biométrica. Si el trámite no se completa correctamente, el usuario deberá acudir de manera presencial.

La normativa contempla una excepción permanente: quedan fuera del registro aquellas tarjetas SIM que, por razones técnicas, no pueden realizar llamadas, enviar SMS ni conectarse a internet. Estas líneas no serán suspendidas.