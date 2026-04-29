En muchas hogares, la señal del Wi-Fi del módem no llega con la misma fuerza a todas las habitaciones. Paredes gruesas, distancia o interferencias convierten zonas de la casa en “puntos muertos” donde la conexión se vuelve lenta o directamente desaparece. La solución tradicional es comprar un repetidor o extensor de señal, pero existe una alternativa económica y práctica: usar un celular viejo que tengas guardado en un cajón como repetidor de Wi-Fi. Esta opción permite extender la cobertura de la red inalámbrica sin gastar dinero extra. La mayoría de los smartphones Android modernos incluyen funciones de hotspot (punto de acceso), pero cuando se conectan a una red Wi-Fi, normalmente no pueden compartir esa misma conexión de forma nativa sin desconectarse. Aquí entran en juego aplicaciones especializadas que convierten el teléfono en un repetidor real: recibe la señal del módem y la retransmite creando una nueva red Wi-Fi accesible para otros dispositivos. Esta solución es ideal para reutilizar celulares antiguos que ya no usamos como teléfono principal. Siempre que tengan sistema operativo Android (incluso versiones antiguas), pueden cumplir perfectamente esta función y dar una segunda vida útil al dispositivo. No necesitas conocimientos técnicos avanzados ni hardware adicional. Solo el celular viejo y una buena aplicación, junto con estos requisitos: Existen dos opciones principales mencionadas que transforman el smartphone en un puente entre el módem y los dispositivos que necesitan mejor señal: Para configurar tu repetidor casero con tu celular en solo minutos, hay que seguir estos pasos: