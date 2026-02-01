La primera semana de febrero da inicio con una jornada de descanso obligatorio para todos los habitantes de la República Mexicana.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum decretó para el primer lunes del mes un feriado nacional, por lo que quedan suspendidas la gran mayoría de las actividades y servicios públicos, entre los que se incluyen bancos y escuelas.

El Gobierno decretó un feriado obligatorio para el lunes 2 de febrero. (Foto: Archivo)

El Gobierno decretó feriado: cuándo cae y por qué se celebra

La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla una serie de jornadas consideradas como feriados nacionales, en las cuales la gran mayoría de los trabajadores y de los habitantes del país cuentan con la posibilidad de disfrutar de un día libre de actividades y responsabilidades.

Para la primera semana de febrero, se encuentra programado un descanso obligatorio en conmemoración del Día de la Constitución de México.

Esta fecha histórica se celebra cada 5 de febrero. Sin embargo, por motivos turísticos el Gobierno resolvió trasladar el feriado para el lunes 2 de febrero, por lo que los ciudadanos del territorio azteca podrán aprovechar de un fin de semana largo.

¿Qué otros feriado quedan en 2026?

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se traslada al lunes 16

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo Feriado puente

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia Mexicana

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana. Feriado puente. El festivo del 20 de noviembre se traslada al lunes 16

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla una serie de jornadas consideradas feriados obligatorios, como el Día de la Constitución de México. (Foto: Archivo)

¿Quiénes podrán disfrutar de un fin de semana de 4 días?

Cabe recordar que un sector de la población contará con la posibilidad de disfrutar de un fin de semana extra largo, no sólo a partir del feriado del lunes 2 de febrero, sino también por el descanso obligatorio del pasado viernes 30 de enero que alcanzó a la comunidad académica del territorio azteca.

Los alumnos de todo el país se vieron afectados el último viernes de enero por la jornada del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Las jornadas de CTE constituyen eventos educativos que tienen como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

Debido a que se trata de un día de actividades orientadas únicamente a los maestros, no se darán clases en esa fecha.