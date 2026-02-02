En esta noticia Detalles del primer ejercicio sísmico del año: cuándo será

Las autoridades mexicanas han establecido la fecha del primer simulacro sísmico del año 2026 y han solicitado a la población informarse y participar de manera activa en este ejercicio de prevención.

Anualmente se realizan simulacros de sismo tanto a nivel nacional como estatal en diversas regiones del país. Para este año, la Ciudad de México ha anunciado la realización de tres simulacros, siendo el primero el que ya cuenta con fecha establecida para su ejecución .

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que estos simulacros forman parte de un ejercicio destinado a fortalecer la prevención. El objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta de la población ante emergencias reales que pudieran presentarse en la capital.

El propósito de estos ejercicios es fortalecer constantemente la cultura de la prevención en la capital, considerando que se trata de una zona con alta actividad sísmica. Esto permite una mejor organización ciudadana y aumenta las posibilidades de respuestas oportunas ante una contingencia real.

Clara Brugada confirmó la fecha del primer simulacro de sismo en CDMX de 2026.

Según el comunicado oficial, el primer simulacro sísmico de 2026 se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11:00. El ejercicio será exclusivo para la Ciudad de México , por lo que los habitantes de la capital deberán estar preparados para esta fecha.

En el horario señalado sonará la alerta sísmica, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y participar activamente en el ejercicio. Las autoridades solicitan seguir las indicaciones pertinentes que se brinden durante el desarrollo del simulacro.

Protocolo de actuación durante el ejercicio

Un simulacro recrea una situación de emergencia de forma controlada y segura. Su finalidad es poner a prueba los planes de respuesta y los protocolos de seguridad, entrenando a los participantes para actuar correctamente en caso de un evento real.

Durante el simulacro, los ciudadanos deben actuar como si estuvieran viviendo un sismo verdadero:

mantener la calma

no correr ni empujar ni gritar

dirigirse hacia la zona segura

identificar puntos de riesgo como objetos o edificios que puedan caer

seguir todas las instrucciones de las autoridades.

Respecto a los otros dos simulacros previstos para este año, no hay fechas confirmadas para su realización. Las autoridades mencionaron en el comunicado que las fechas se darán a conocer de forma oportuna, por lo que se recomienda estar atento a cualquier aviso oficial.