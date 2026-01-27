En 2026, las personas físicas podrán solicitar o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de forma totalmente gratuita a través del portal web del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta gestión de carácter obligatorio tiene una utilidad precisa: sirve para trabajar, facturar, abrir cuentas bancarias y realizar la mayoría de los procedimientos fiscales en México.

Contar con el RFC actualizado no es un requisito nuevo, pero sí se volvió clave para evitar rechazos en empleos, problemas con facturación electrónica o bloqueos en trámites financieros. Por eso, el SAT mantiene habilitada la opción digital para realizar el proceso sin acudir a las oficinas.

El organismo fiscal recuerda que el trámite no tiene ningún costo y que debe realizarse únicamente en canales oficiales. Cualquier cobro por sacar o corregir el RFC es ajeno a la autoridad fiscal.

RFC actualizado en 2026: cómo sacarlo gratis desde el sitio del SAT

Existen distintas maneras de obtener el RFC. Una de los más prácticas es la gestión en línea, que implica ingresar al sitio web oficial del SAT. Desde allí, el contribuyente puede iniciar el registro o actualizar sus datos personales sin intermediarios.

Para quienes nunca iniciaron la gestión por este documento y estén en busca de hacerlo, se debe ingresar a la opción “Inscripción en el RFC para personas físicas” y contar con la siguiente información básica:

CURP vigente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Nombre completo y datos personales

En algunos casos, el SAT solicita una cita en Oficina Virtual, especialmente para:

Personas físicas sin obligaciones fiscales

Personas físicas con ingresos por salarios

Mexicanos que viven en el extranjero

Previo a acudir al turno, se debe enviar la documentación digitalizada al correo oficial del SAT y firmar el Formato de Inscripción a través de Oficina Virtual (FOV-I). Una vez concluido el proceso, el sistema genera el RFC con homoclave y permite descargar el acuse de inscripción en minutos.

RFC y Constancia de Situación Fiscal: qué se puede actualizar en 2026

Si ya cuentas con RFC, el SAT permite actualizarlo en línea en 2026 usando el mismo RFC y contraseña o e.firma. Esta opción es clave para mantener la información correcta y evitar inconsistencias.

Entre los datos que se pueden modificar se encuentran:

Domicilio fiscal

Actividad económica

Corrección de datos personales

Cambio de régimen fiscal

Cabe recordar que uno de los documentos más solicitados tras el trámite es la Constancia de Situación Fiscal (CSF) 2026. La misma confirma que el RFC está activo y vigente, y se puede descargar en formato PDF desde el portal del SAT.