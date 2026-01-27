En esta noticia
En 2026, las personas físicas podrán solicitar o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de forma totalmente gratuita a través del portal web del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta gestión de carácter obligatorio tiene una utilidad precisa: sirve para trabajar, facturar, abrir cuentas bancarias y realizar la mayoría de los procedimientos fiscales en México.
Contar con el RFC actualizado no es un requisito nuevo, pero sí se volvió clave para evitar rechazos en empleos, problemas con facturación electrónica o bloqueos en trámites financieros. Por eso, el SAT mantiene habilitada la opción digital para realizar el proceso sin acudir a las oficinas.
El organismo fiscal recuerda que el trámite no tiene ningún costo y que debe realizarse únicamente en canales oficiales. Cualquier cobro por sacar o corregir el RFC es ajeno a la autoridad fiscal.
RFC actualizado en 2026: cómo sacarlo gratis desde el sitio del SAT
Existen distintas maneras de obtener el RFC. Una de los más prácticas es la gestión en línea, que implica ingresar al sitio web oficial del SAT. Desde allí, el contribuyente puede iniciar el registro o actualizar sus datos personales sin intermediarios.
Para quienes nunca iniciaron la gestión por este documento y estén en busca de hacerlo, se debe ingresar a la opción “Inscripción en el RFC para personas físicas” y contar con la siguiente información básica:
- CURP vigente
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Nombre completo y datos personales
En algunos casos, el SAT solicita una cita en Oficina Virtual, especialmente para:
- Personas físicas sin obligaciones fiscales
- Personas físicas con ingresos por salarios
- Mexicanos que viven en el extranjero
Previo a acudir al turno, se debe enviar la documentación digitalizada al correo oficial del SAT y firmar el Formato de Inscripción a través de Oficina Virtual (FOV-I). Una vez concluido el proceso, el sistema genera el RFC con homoclave y permite descargar el acuse de inscripción en minutos.
RFC y Constancia de Situación Fiscal: qué se puede actualizar en 2026
Si ya cuentas con RFC, el SAT permite actualizarlo en línea en 2026 usando el mismo RFC y contraseña o e.firma. Esta opción es clave para mantener la información correcta y evitar inconsistencias.
Entre los datos que se pueden modificar se encuentran:
- Domicilio fiscal
- Actividad económica
- Corrección de datos personales
- Cambio de régimen fiscal
Cabe recordar que uno de los documentos más solicitados tras el trámite es la Constancia de Situación Fiscal (CSF) 2026. La misma confirma que el RFC está activo y vigente, y se puede descargar en formato PDF desde el portal del SAT.