Lo advirtió el Gobierno de México y lo ejecutará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT. Desde el 9 de enero de 2026 entró en vigor en México la obligación de vincular todas las líneas de celulares a una identidad verificada, como parte del nuevo Padrón de Telefonía Móvil supervisado por la CRT. La medida ya está en marcha. A mitad de abril de 2026, el plazo sigue corriendo y millones de usuarios aún deben completar el trámite obligatorio. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones han advertido que no habrá prórrogas y que el proceso es indispensable para evitar perder definitivamente el número. Todas las líneas móviles o de celulares que no estén vinculadas a una persona física o moral antes del 29 de junio de 2026 serán suspendidas automáticamente. Esto incluye tanto usuarios de prepago como de pospago en cualquier compañía telefónica del país. El esquema es tajante: “a partir del 30 de junio, cualquier línea que no haya completado el registro será suspendida automáticamente”. Si el número deja de estar disponible, existe el riesgo real de no poder recuperarlo, lo que vuelve la medida irreversible. El único camino para conservar la línea activa es completar el registro con datos reales y verificables ante el operador. La normativa establece que todas las líneas deben estar asociadas a una identidad para eliminar el anonimato. Las autoridades fueron claras al señalar que el usuario debe “presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y CURP”, como parte del proceso obligatorio que busca frenar delitos como extorsión y fraude telefónico. Si no completas la vinculación antes de la fecha límite, la línea será deshabilitada y solo permitirá llamadas de emergencia o contacto con el operador. Esto implica perder el servicio y el acceso habitual al número. Aunque en algunos casos podría intentarse la recuperación, esto dependerá de la disponibilidad del número. Si ya fue liberado, no habrá forma de recuperarlo, por lo que el riesgo de pérdida definitiva es alto y totalmente evitable si se actúa a tiempo.