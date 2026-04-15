La advertencia ya circula entre millones de usuarios, pero todavía hay dudas que podrían costar caro. Los mexicanos deberán prestar especial atención a un trámite obligatorio que tendrán que realizar antes de la fecha límite ya que podrían quedarse sin línea telefónica. No importa es es reciente o se lleva años con el mismo número: hay un cambio que impacta directamente en el servicio móvil y por el cual ya ha dado inicio la cuenta regresiva. En medio de contratos vigentes y recargas habituales, muchos usuarios creen que ya cumplieron con todos los requisitos. Sin embargo, una nueva disposición obliga a realizar un trámite adicional que no depende del tipo de plan ni de la antigüedad de la línea. El punto clave es que no todos están al tanto de esta obligación, y eso podría derivar en la suspensión del servicio. La medida alcanza tanto a usuarios individuales como a empresas, y su incumplimiento tiene consecuencias inmediatas. El registro obligatorio de líneas móviles en México establece que todas las líneas activas deben vincularse a una identidad oficial. Esto incluye usuarios de compañías como Telcel, AT&T y Movistar, así como operadores virtuales. La medida fue impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y entró en vigor en diciembre de 2025. Desde enero de 2026 comenzó el periodo de registro, con fecha límite el 30 de junio de 2026. Quienes no realicen este trámite dentro del plazo, podrían ver su línea suspendida a partir del 1 de julio de 2026. Durante ese periodo, solo se podrán realizar llamadas a números de emergencia hasta que se regularice la situación. El registro de líneas móviles en México aplica para todos los usuarios sin excepción. No importa si se cuenta con plan pospago, se hacen recargas o se utilizan una eSIM: el proceso se debe completar sí o sí. Para personas físicas, los documentos solicitados son: Uno de los puntos más importantes es que tener contrato no exime del registro. Incluso si ya fueron proporcionados los datos al contratar el servicio, se deberá vincular la línea al padrón oficial. El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad y reducir delitos asociados a líneas anónimas, como: Ante este escenario, lo recomendable es iniciar el trámite cuanto antes con el operador. Dejarlo para el último momento podría generar saturación en los sistemas, demoras en la validación o incluso la interrupción temporal del servicio.