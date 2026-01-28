AT&T mantiene una ruta de crecimiento sólida en México, pues el año pasado sumó 1 millón 104 mil clientes nuevos en relación con el resultado de 2024, y le permitió alcanzar 24.68 millones de usuarios de sus servicios.

El incremento en las líneas telefónicas de AT&T ocurre incluso en un entorno donde la oferta de servicios parece estar en contracción, con versiones de una eventual desinversión de Movistar en toda América Latina, salvo Brasil, así como las especulaciones sobre la compra de la propia AT&T por parte de Televisa.

En México existen aproximadamente 157 millones de líneas telefónicas celulares, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit.

El incremento de AT&T fue impulsado principalmente por los clientes que contrataron planes, al sumar 328,000 usuarios nuevos, mientras que los clientes de prepago aumentaron en 222,000 usuarios nuevos.

Con este resultado, presentado en el reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025, AT&T se consolidó como el segundo operador de telefonía más grande del país por número de clientes, por encima de Movistar o Bait de Walmart, que al tercer trimestre del año pasado reportaron alrededor de 23 millones de usuarios cada uno.

Al respecto, Mónica Aspe, la CEO de AT&T en México, destacó que los resultados presentaron un año de sólido desempeño y crecimiento.

Mónica Aspe, CEO de AT&T México. Foto tomada de LinkedIn

“Estos resultados confirman el trabajo bien hecho: Somos (por mucho) el segundo operador móvil más grande en México, por nuestros 24.7 millones de clientes activos y por los u$s 4,400 millones en ingresos, reflejo de la constancia, el enfoque en nuestros clientes y el esfuerzo de este gran equipo”, aseguró.

Resultados financieros

En el cuarto trimestre, la división de México de AT&T reportó ingresos operativos por u$s 1,300 millones, lo que representó un incremento de 20.6% anual, debido principalmente al aumento de las suscripciones a planes de telefonía y el impacto favorable del tipo de cambio.

La empresa reportó además que los gastos operativos aumentaron casi 20% anual, hasta u$s 1,200 millones, debido al impacto negativo del tipo de cambio, a lo que se sumó una mayor venta de equipos y deudas incobrables y un mayor gasto de depreciación.

Destaca resultado global

John Stankey, presidente y director ejecutivo de AT&T, mencionó que la empresa logró o superó todas las previsiones consolidadas para 2025, particularmente en Estados Unidos.

“Con nuevas inversiones en espectro y fibra, estamos listos para captar más clientes en más categorías y geografías en todo Estados Unidos. Con el respaldo de los mejores activos de la industria, estamos acelerando nuestra estrategia para ofrecer un mayor crecimiento, la mejor experiencia al cliente y una mayor rentabilidad para los accionistas durante los próximos tres años”, comentó en la reunión con inversionistas.