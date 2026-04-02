La infraestructura en México tendrá una transformación sin precedentes, orientada a mejorar la conexión entre zonas turísticas y áreas urbanas. El cambio atenderá las necesidades de movilidad, así como también la economía de trabajadores y familias que dependen de la actividad en Quintana Roo. En ciudades como Cancún, el tráfico cotidiano impacta en el consumo de combustible, el tiempo libre y la productividad. Frente a este escenario, el Puente Nichupté surge como una solución clave para aliviar la saturación vial, proponiendo una alternativa moderna y segura. Según advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, este será el puente más largo sobre agua en el país. Conoce a continuación los detalles. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que esta obra será la más extensa construida sobre un cuerpo de agua en el país. Con una longitud total de 11 kilómetros -de los cuales 9 atraviesan la zona lagunar-, el Puente Nichupté se posiciona como un referente en la ingeniería nacional. De acuerdo con el último informe presentado en marzo de 2026, el proyecto se encuentra en su fase final de pruebas estructurales. Para ello, se están realizando ensayos de carga con góndolas que transportan hasta 150 toneladas de grava, con el objetivo de verificar que la estructura responda dentro de los límites de seguridad establecidos. Las fechas clave para la construcción del puente colgante serán las siguientes: Esta disminución de alrededor de 80 minutos por viaje no solo implica mayor comodidad, sino también un ahorro económico significativo: menos gasto en combustible y mejor calidad de vida para quienes se trasladan de forma diaria, especialmente trabajadores del transporte público. El plan de infraestructura para 2026 incluye otros proyectos que buscan fortalecer la conectividad regional, incorporando soluciones sostenibles para reducir costos y el impacto ambiental. Una de las propuestas más innovadoras es el uso de “Sargacreto”, un material que reutiliza sargazo para la construcción de banquetas y guarniciones en la carretera Cancún–Isla Blanca. Esta obra comenzará en abril y se prevé que concluya en noviembre, cubriendo inicialmente 4 kilómetros. También destacan otras intervenciones: Estas obras tendrán un efecto directo en la eficiencia de servicios y cadenas de suministro. Se estima que el Puente Nichupté permitirá el tránsito de aproximadamente 12,000 vehículos diarios, lo que ayudará a descongestionar las principales avenidas y agilizar la logística en la región. Su inauguración, prevista para finales de abril, marcará un antes y un después en la infraestructura nacional. Más allá de su magnitud técnica, el verdadero beneficio radica en la mejora de la movilidad: reducir trayectos de hora y media a solo 10 minutos implica recuperar tiempo, disminuir costos de traslado y fortalecer la dinámica económica del sureste del país.