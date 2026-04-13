La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó una serie de cortes programados de energía como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. Estas interrupciones, previstas entre abril y mayo, afectarán distintas zonas de Tixtla durante un periodo de 12 días. Aunque los apagones en Tixtl puedan causar molestias, las obras traerán ventajas importantes como el fortalecimiento de la infraestructura; mejoramiento en la calidad del suministro eléctrico; ayuda a prevenir fallas futuras; y refuerzo en la capacidad de respuesta ante lluvias intensas. Conoce los detalles del apagón masivo que se aproxima y evita problemas con el servicio de luz. El gobierno municipal de Tixtla informó que las suspensiones temporales del servicio permitirán avanzar en la electrificación del sistema de bombeo del cárcamo sur, una obra clave para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias. Además, la Comisión Federal de Electricidad aprovechará estos trabajos para dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica de la zona centro-sur del municipio, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del suministro. Las autoridades dieron a conocer el calendario de cortes escalonados para que la población pueda tomar precauciones. Las interrupciones están previstas de 08 a 20. Sin embargo, los cortes de luz no serán continuos durante todo ese lapso, ya que se aplicarán de manera escalonada conforme avancen las labores. Esto significa que el servicio podría restablecerse parcialmente en distintos momentos del día, aunque se recomienda estar preparado para periodos sin electricidad. Para reducir riesgos en casa, las autoridades sugieren: