El Puente Vehicular Nichupté, ubicado en Cancún, Quintana Roo, se encuentra en su recta final con un avance superior a 92% y una apertura oficial prevista para finales de abril de 2026. La estructura atravesará el sistema lagunar Nichupté con una extensión total de 11,2 kilómetros —incluyendo el puente de 8,8 km sobre la laguna y dos entronques viales— y está proyectada para transformar de raíz la movilidad de una ciudad que recibe más de 20 millones de turistas al año. Una solución de gran escala para un problema que lleva décadas acumulándose en uno de los destinos turísticos más concurridos del continente. El Puente Vehicular Nichupté se perfila como una de las obras más ambiciosas del sureste mexicano, no solo por su tamaño, sino por el impacto que tendrá en la vida cotidiana. Con un avance superior al 92%, este desarrollo busca resolver uno de los principales problemas de la ciudad: la saturación vial entre el centro urbano y la zona hotelera. Actualmente, los traslados pueden volverse largos y complicados, especialmente en temporadas altas de turismo. Con la entrada en operación del puente, se estima una reducción de hasta 45 minutos en los tiempos de viaje, lo que representa una mejora significativa tanto para residentes como para visitantes. Otro punto clave es su función estratégica: el puente servirá como una vía alterna en caso de emergencias o desastres naturales, algo fundamental en una región expuesta a fenómenos climáticos. Con una longitud total de 11.2 kilómetros —incluyendo un tramo principal de 8.8 km sobre la laguna— será uno de los puentes más largos de América Latina construidos sobre un sistema lagunar. La obra incorpora tres carriles de circulación, uno de ellos reversible para adaptarse a la demanda del tráfico, además de una ciclovía que promueve alternativas de movilidad. También incluye un arco metálico de 103 metros que se convertirá en uno de sus elementos más distintivos. En términos económicos, el proyecto generó alrededor de 51 mil empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo regional desde su construcción. Pero uno de los aspectos más destacados es su componente ambiental: contempla la restauración de 306 hectáreas de manglar, la rehabilitación de 118 hectáreas de pastos marinos y la protección de flora y fauna local. Estas acciones forman parte de un amplio programa ecológico que busca mitigar el impacto de la obra y preservar el ecosistema del sistema lagunar Nichupté, demostrando que la infraestructura puede avanzar de la mano con la sostenibilidad.