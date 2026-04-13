La ampliación del Tren Suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzará a operar antes de que termine abril, según se acordó en la reunión de seguimiento de proyectos ferroviarios encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El nuevo tramo del tren tendrá una extensión de 23.7 kilómetros y permitirá trasladarse desde Buenavista hasta el aeropuerto en aproximadamente 43 minutos. Esto mejorará de forma significativa la conectividad entre la capital y la terminal aérea. A la reunión asistieron funcionarios clave del gabinete federal, entre ellos Jesús Esteva, Ricardo Trevilla, Gustavo Vallejo y Edna Vega. También participaron César Yáñez, Néstor Núñez, Altagracia Gómez, así como directivos de empresas involucradas en la obra, como Joao Pedro Parreira y Guadalupe Phillips. Al concluir el encuentro oficial, los funcionarios confirmaron que la apertura del servicio público es inminente y reiteraron que arrancará operaciones antes de finalizar este mes. Para esta nueva ruta se contará con 10 trenes acoplables exclusivos para el servicio al aeropuerto, distintos a los que actualmente cubren el trayecto entre Buenavista y Huehuetoca. La puesta en marcha de esta ampliación será clave para facilitar los traslados hacia el AIFA, especialmente ante la demanda de movilidad que se espera por la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo arranque está programado para el 11 de junio. El Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México parte desde la estación Buenavista, situada en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde ahí, enlaza el centro de la capital con distintos municipios del Estado de México hasta llegar a Cuautitlán y, con su reciente ampliación, ofrecerá conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.