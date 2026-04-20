Las autoridades del Banco del Bienestar emitieron un aviso dirigido a ciertos adultos mayores para que actualicen el Número de Identificación Personal (NIP) de sus tarjetas y así seguir recibiendo los apoyos económicos. Este procedimiento es importante para quienes se integran por primera vez a los programas sociales, ya que para ellos este es un requisito obligatorio. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el NIP es un código confidencial de cuatro dígitos que permite usar las tarjetas bancarias de forma exclusiva. Cambiarlo de forma periódica permite el resguardo del dinero, evita recargos indebidos y reduce el riesgo de fraude. Por estos motivos, se recomienda actualizarlo al menos una vez al año, idealmente durante abril como medida preventiva adicional. El Banco del Bienestar ofrece dos opciones seguras para realizar este trámite: en cajeros automáticos o directamente en ventanilla. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda evitar combinaciones fáciles de adivinar, como: Lo más seguro es usar cifras aleatorias, memorizarlas y no anotarlas en objetos que se transporten junto con la tarjeta. En caso de dificultad para recordarlo, lo mejor es guardarlo en un sitio seguro y de acceso exclusivo. También se aconseja cambiar el NIP de inmediato si existe sospecha de que alguien más lo conoce. Esta acción no solo protege los apoyos económicos, sino que refuerza la seguridad frente a posibles fraudes.