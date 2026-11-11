La forma de banderín horizontal es exclusiva de esta señal dentro del sistema de tránsito estadounidense: ninguna otra la usa.

Hay una señal de tránsito en Estados Unidos que llama la atención por su forma poco común: un cartel amarillo con forma de banderín, como un triángulo acostado, que apunta hacia la derecha. No se parece a ninguna otra, y esa rareza es, justamente, su manera de avisar algo importante: que empieza un tramo donde está prohibido adelantar.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con forma de banderín que apunta hacia la derecha

La señal pertenece al grupo de las de advertencia (las de fondo amarillo) y marca el comienzo de una zona de no adelantamiento. A partir de ese punto, el conductor no puede rebasar a otro vehículo, es decir, no puede invadir el carril contrario para pasar al auto de adelante. La prohibición se mantiene durante todo el tramo que la señal anuncia, hasta que la zona termina.

La señal pertenece al grupo de las de advertencia (las de fondo amarillo) y marca el comienzo de una zona de no adelantamiento. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Por qué es importante reconocerla y qué hacer al verla

Los conductores deben mantenerse en el propio carril y no intentar adelantar hasta que la zona termine, por más que el vehículo de adelante vaya lento. La recomendación es tener paciencia, respetar el límite de velocidad y esperar a llegar a un tramo donde el adelantamiento esté permitido.

El fin de la zona suele señalizarse con un cartel de “PASS WITH CARE” (Adelante con precaución), a la derecha de la ruta, que indica que ya se puede volver a rebasar cuando sea seguro.

Las zonas de no adelantamiento se marcan justamente en los lugares donde pasar es peligroso: curvas, lomas de la ruta o tramos sin la visibilidad suficiente para ver si viene un auto de frente.

Adelantar ahí es una de las causas más graves de choques frontales. Reconocer a tiempo el banderín amarillo, y entender que, de ahí en adelante, hay que quedarse en el carril, es clave para no arriesgarse a una maniobra que puede terminar muy mal.