La Intendencia de Montevideo (IMM) reubicó cinco radares de control de velocidad en distintos puntos de la capital como parte de una política para mejorar la agilidad y la seguridad vial, informó el director de Movilidad, Germán Benítez.

Los nuevos emplazamientos serán Luis Alberto de Herrera entre avenida Italia y Rivera; avenida Joaquín Suárez entre Micenas y Berro; Caramurú entre Grito de Gloria y Hernani; Uruguayana y Flangini; y avenida Millán y Garzón.

Benítez explicó que los radares ya fueron reinstalados y la señalización correspondiente colocada, de modo que los conductores puedan identificar los puntos. Para facilitar la adaptación, el director aclaró que desde este martes 10 y hasta el 12 de noviembre los equipos funcionarán en modo de advertencia y no multarán; las infracciones comenzarán a aplicarse a partir del viernes 13.

Además de los radares de velocidad, la IMM reubicó dos cámaras fijas destinadas a controlar la prohibición de estacionar: una en Presidente Berro y avenida Italia y otra en General Urquiza y avenida Garibaldi. Según la comuna, estas cámaras vigilarán que no se deje el vehículo en lugares señalizados como no estacionamiento.

La medida, según la Intendencia, responde a un seguimiento de puntos conflictivos y a la intención de reducir incumplimientos que generan congestión y riesgos para peatones y otros usuarios de la vía. Desde la Dirección de Movilidad insistieron en la importancia de respetar la normativa y las señales instaladas para evitar sanciones y contribuir a una circulación más fluida.

Las autoridades anticiparon que continuarán evaluando el impacto de los cambios y que cualquier ajuste en la ubicación o en la señalización será comunicado oportunamente a la ciudadanía. Mientras tanto, la IMM recomendó a conductores y peatones prestar atención a la nueva señalética y planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los puntos controlados.