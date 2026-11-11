Navolato, Sinaloa, donde ocurrió el secuestro y asesinato de Dimas Humberto en febrero de 2015.

Una cita en una pizzería de Navolato terminó en un secuestro, un homicidio y un cuerpo enterrado en el patio de una casa. El crimen ocurrió en febrero de 2015 y tuvo como víctima a Dimas Humberto “V”, un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Más de una década después, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó una sentencia condenatoria de 43 años y 6 meses de prisión contra Gloria Elvira “N”. La mujer fue declarada culpable de secuestro agravado, además de delitos relacionados con el ocultamiento del cuerpo.

Una mujer citó a su víctima en una pizzería y lo llevó a una casa

El 20 de febrero de 2015, Gloria Elvira se reunió con Dimas en una pizzería del centro de Navolato, de acuerdo a la reconstrucción realizada por el medio Olegario Quintero. Los dos se conocían y, después del encuentro, fueron hasta una vivienda situada en la colonia Ejidal. Allí esperaba un segundo implicado.

Según la investigación, el objetivo era secuestrar a Dimas y pedir dinero por su rescate. Una vez dentro de la vivienda, el cómplice lo sometió y lo ató. Según informó entonces la Procuraduría, también le tomaron fotografías con un teléfono celular mientras estaba retenido, según lo informado por Noroeste.

Dimas consiguió liberarse e intentó escapar. Fue entonces cuando recibió un golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Después, los responsables cavaron una fosa en el patio de la vivienda y enterraron allí el cuerpo.

Una calle ensangrentada, imagen ilustrativa para acompañar la reconstrucción del crimen ocurrido en Navolato. Wolfgang van de Rydt / Pixabay

¿Cómo encontraron el cuerpo de Dimas?

La desaparición de Dimas puso en marcha una investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Cinco días después del crimen, el 25 de febrero de 2015, las autoridades encontraron el cuerpo en una fosa clandestina ubicada en la parte posterior de una vivienda de la colonia Ejidal.

Las autoridades reconstruyeron los últimos movimientos del estudiante con imágenes de comercios de Navolato, en las que aparecía Dimas acompañado por Gloria Elvira antes de su desaparición. La joven fue llamada a declarar y, según la información difundida por la Procuraduría, reveló el lugar donde había sido enterrado el cuerpo.

Gloria Elvira fue detenida el 27 de febrero de 2015. Según la Procuraduría, ella y su primo Julián Ontiveros habían planeado el secuestro para exigir dinero a la familia de Dimas, pero el plan terminó con el asesinato de la víctima.

La sentencia por el crimen de Navolato

El 30 de noviembre de 2022 se dictó una sentencia condenatoria contra Gloria Elvira. Según difundió entonces la Fiscalía y reprodujeron medios de Sinaloa, la pena fue de 43 años, 6 meses y 9 días de prisión, además de una multa de 442,357.65 pesos. También se establecieron pagos por reparación del daño material (3,987 pesos) y moral (332,250 pesos).

El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía de Sinaloa informó de una sentencia condenatoria final de 43 años y 6 meses de prisión contra Gloria Elvira. El comunicado oficial señala que fue declarada culpable por el secuestro agravado por haber privado de la vida a la víctima, cometido por dos personas y con violencia, así como por delitos contra el respeto a los muertos y las normas de inhumación y exhumación.