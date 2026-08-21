Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un período de condiciones inestables para buena parte de México durante los próximos días. El pronóstico oficial contempla lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en distintas entidades del país.

El escenario está asociado a la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 29, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en diferentes niveles de la atmósfera. Además, el organismo mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur mexicano con posibilidad de desarrollo ciclónico.

Con este panorama, varios estados deberán prestar especial atención a las actualizaciones meteorológicas, principalmente aquellos donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

Atención: estas son las zonas donde se esperan las lluvias más intensas

El pronóstico del SMN señala que durante los próximos días las precipitaciones pueden alcanzar niveles importantes en distintas regiones del país. Para el jueves 20 de agosto, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, mientras que también habrá lluvias fuertes en entidades como Colima, Michoacán y Guerrero.

En otras zonas del país se esperan chubascos y lluvias fuertes, entre ellas Sonora, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en áreas del centro y occidente del territorio mexicano.

El SMN también advierte que las lluvias pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

La actividad continuará durante el fin de semana

El panorama previsto por el SMN no se limita al jueves. Para el viernes 21 de agosto se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en sectores de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

También aparecen en el pronóstico entidades como Durango, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con diferentes niveles de precipitación.

El sábado 22 continuará la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes puntos del país. Entre las zonas mencionadas en el pronóstico se encuentran Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que también se prevén precipitaciones en otras entidades.

También habrá fuertes ráfagas de viento

La lluvia no será el único fenómeno meteorológico que deberá ser tenido en cuenta. El SMN anticipó rachas de viento de hasta 50 a 70 kilómetros por hora en diferentes regiones durante el período analizado.

Para el jueves 20, esas condiciones se esperan principalmente en sectores de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. También se pronostican rachas menores en otros estados.

El viernes, las rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora pueden presentarse en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, mientras que durante el sábado y domingo continuarán condiciones de viento fuerte en distintas zonas.

Ante este tipo de episodios, las autoridades meteorológicas advierten que las ráfagas pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que es importante mantenerse informado cuando se presenten tormentas.

¿Dónde puede caer granizo?

La posibilidad de granizo aparece asociada a las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas previstas por el SMN. El organismo señala que las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en sectores del centro y occidente de México.

No obstante, el pronóstico oficial no permite afirmar que habrá un “granizo histórico” ni que se producirá un evento de dimensiones sin precedentes. La magnitud y la localización exacta de este fenómeno pueden variar a medida que avance el sistema meteorológico.

Por eso, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a los avisos emitidos para cada entidad.

Qué estados tendrán mayor actividad durante el fin de semana

Para el sábado 22 de agosto, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El domingo 23 de agosto se espera otro período de precipitaciones importantes en entidades como Sonora, Sinaloa y Yucatán, donde podrían registrarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas. También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en Durango, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.

La distribución puede cambiar con las nuevas actualizaciones, por lo que el pronóstico debe consultarse de acuerdo con la fecha y la región.

Una zona de baja presión es vigilada frente al Pacífico

Otro de los elementos destacados por el SMN es la posible formación de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

El organismo señaló que existe posibilidad de que este sistema desarrolle características ciclónicas y que su evolución será vigilada durante los próximos días. Esta situación se suma a los demás sistemas que están favoreciendo la presencia de humedad y lluvias sobre diferentes regiones del país.

Por el momento, el pronóstico describe una combinación de fenómenos que puede generar tormentas, precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y viento fuerte en distintos puntos de México.

El calor continuará en varias regiones

Mientras se esperan lluvias y tormentas en amplias zonas, el norte del país y distintas regiones del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán continuarán registrando temperaturas elevadas.

El SMN mantiene además una onda de calor en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas que pueden superar los 40 °C en algunas zonas.

La combinación de temperaturas altas durante el día y tormentas vespertinas puede generar cambios marcados en las condiciones meteorológicas, especialmente en regiones donde confluyen humedad e inestabilidad atmosférica.