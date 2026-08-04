Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas

México enfrentará un escenario meteorológico complejo durante las próximas 48 horas debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el avance de la onda tropical número 24. Estos sistemas favorecerán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en amplias zonas del país.

Los estados más afectados por las precipitaciones serán Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Al mismo tiempo, persistirá una intensa ola de calor en diversas regiones del norte y sureste, con temperaturas superiores a los 45 °C en sectores de Baja California y Sonora.

Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima este martes 4 de noviembre?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más importantes se concentrarán en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional. Las precipitaciones previstas podrán alcanzar acumulados de entre 50 y 75 milímetros en varias entidades, acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advierten que estos fenómenos pueden provocar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Encharcamientos e inundaciones urbanas.

Deslaves en zonas montañosas.

Reducción de visibilidad en carreteras.

Afectaciones a infraestructura y movilidad.

Vientos, niebla y fenómenos secundarios

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Sonora y el golfo de California, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán registrarán rachas de hasta 60 km/h.

En la costa occidental de Baja California se pronostican bancos de niebla durante la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. También habrá oleaje de entre 1 y 2 metros en costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.

¿En qué estados afectarán las tormentas?

Nivel alto de incidencia

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

Zacatecas.

Jalisco.

Michoacán.

Chiapas.

Nivel moderado de incidencia

Baja California Sur.

Coahuila.

Sinaloa.

Nayarit.

Colima.

Aguascalientes.

Guerrero.

Oaxaca.

Veracruz.

Tabasco.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Ciudad de México.

Estado de México.

Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

Zonas sin afectación significativa

Las condiciones más estables se esperan en:

Baja California.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Tamaulipas.

Aunque podrían registrarse lluvias aisladas en algunas de estas entidades, no se prevén fenómenos severos generalizados. En estas regiones dominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente caluroso durante la tarde y temperaturas que en algunos casos superarán los 40 °C, especialmente en la Península de Yucatán y Tamaulipas.

Calor extremo y persistencia de la onda de calor

El ambiente continuará extremadamente caluroso en buena parte del norte del país debido a la influencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas máximas previstas serán: