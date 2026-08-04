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México enfrentará un escenario meteorológico complejo durante las próximas 48 horas debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el avance de la onda tropical número 24. Estos sistemas favorecerán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en amplias zonas del país.

Los estados más afectados por las precipitaciones serán Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Al mismo tiempo, persistirá una intensa ola de calor en diversas regiones del norte y sureste, con temperaturas superiores a los 45 °C en sectores de Baja California y Sonora.

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Se acerca el diluvio de agosto con 72 horas de tormentas, lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 70km/h
Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.
Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima este martes 4 de noviembre?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más importantes se concentrarán en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional. Las precipitaciones previstas podrán alcanzar acumulados de entre 50 y 75 milímetros en varias entidades, acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advierten que estos fenómenos pueden provocar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Encharcamientos e inundaciones urbanas.
  • Deslaves en zonas montañosas.
  • Reducción de visibilidad en carreteras.
  • Afectaciones a infraestructura y movilidad.

Vientos, niebla y fenómenos secundarios

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Sonora y el golfo de California, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán registrarán rachas de hasta 60 km/h.

En la costa occidental de Baja California se pronostican bancos de niebla durante la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. También habrá oleaje de entre 1 y 2 metros en costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.

¿En qué estados afectarán las tormentas?

Nivel alto de incidencia

  • Sonora.
  • Chihuahua.
  • Durango.
  • Zacatecas.
  • Jalisco.
  • Michoacán.
  • Chiapas.

Nivel moderado de incidencia

  • Baja California Sur.
  • Coahuila.
  • Sinaloa.
  • Nayarit.
  • Colima.
  • Aguascalientes.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Veracruz.
  • Tabasco.
  • Nuevo León.
  • San Luis Potosí.
  • Ciudad de México.
  • Estado de México.
Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.
Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

Zonas sin afectación significativa

Las condiciones más estables se esperan en:

  • Baja California.
  • Campeche.
  • Yucatán.
  • Quintana Roo.
  • Querétaro.
  • Hidalgo.
  • Tlaxcala.
  • Tamaulipas.

Aunque podrían registrarse lluvias aisladas en algunas de estas entidades, no se prevén fenómenos severos generalizados. En estas regiones dominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente caluroso durante la tarde y temperaturas que en algunos casos superarán los 40 °C, especialmente en la Península de Yucatán y Tamaulipas.

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Calor extremo y persistencia de la onda de calor

El ambiente continuará extremadamente caluroso en buena parte del norte del país debido a la influencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas máximas previstas serán:

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • Entre 40 y 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.