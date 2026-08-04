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México enfrentará un escenario meteorológico complejo durante las próximas 48 horas debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el avance de la onda tropical número 24. Estos sistemas favorecerán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en amplias zonas del país.
Los estados más afectados por las precipitaciones serán Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Al mismo tiempo, persistirá una intensa ola de calor en diversas regiones del norte y sureste, con temperaturas superiores a los 45 °C en sectores de Baja California y Sonora.
¿Cómo estará el clima este martes 4 de noviembre?
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más importantes se concentrarán en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional. Las precipitaciones previstas podrán alcanzar acumulados de entre 50 y 75 milímetros en varias entidades, acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las autoridades advierten que estos fenómenos pueden provocar:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Encharcamientos e inundaciones urbanas.
- Deslaves en zonas montañosas.
- Reducción de visibilidad en carreteras.
- Afectaciones a infraestructura y movilidad.
Vientos, niebla y fenómenos secundarios
Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Sonora y el golfo de California, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán registrarán rachas de hasta 60 km/h.
En la costa occidental de Baja California se pronostican bancos de niebla durante la mañana, lo que podría afectar la visibilidad. También habrá oleaje de entre 1 y 2 metros en costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.
¿En qué estados afectarán las tormentas?
Nivel alto de incidencia
- Sonora.
- Chihuahua.
- Durango.
- Zacatecas.
- Jalisco.
- Michoacán.
- Chiapas.
Nivel moderado de incidencia
- Baja California Sur.
- Coahuila.
- Sinaloa.
- Nayarit.
- Colima.
- Aguascalientes.
- Guerrero.
- Oaxaca.
- Veracruz.
- Tabasco.
- Nuevo León.
- San Luis Potosí.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
Zonas sin afectación significativa
Las condiciones más estables se esperan en:
- Baja California.
- Campeche.
- Yucatán.
- Quintana Roo.
- Querétaro.
- Hidalgo.
- Tlaxcala.
- Tamaulipas.
Aunque podrían registrarse lluvias aisladas en algunas de estas entidades, no se prevén fenómenos severos generalizados. En estas regiones dominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente caluroso durante la tarde y temperaturas que en algunos casos superarán los 40 °C, especialmente en la Península de Yucatán y Tamaulipas.
Calor extremo y persistencia de la onda de calor
El ambiente continuará extremadamente caluroso en buena parte del norte del país debido a la influencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.
Las temperaturas máximas previstas serán:
- Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- Entre 40 y 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.