La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la primera emisión simplificada de deuda de largo plazo de Adventus Capital por MXN $560 millones, en una operación colocada de la mano de Altor Casa de Bolsa.

La emisión corresponde a una bursatilización de derechos de cobro derivados de un crédito subnacional otorgado al Estado de Michoacán de Ocampo, originado por Banco Azteca en febrero de 2023.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la operación contempla 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios con un valor nominal de MXN $100 cada uno y un plazo de hasta 20 años, bajo la clave de pizarra CEFI+CB 26.

Adventus Capital, en su carácter de fideicomitente y administrador, cuenta con experiencia en financiamiento estructurado y mantenía una cartera de crédito superior a MXN $1,200 millones, de acuerdo con la información incluida en el prospecto.

“Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”, dijo Marcos Martínez, presidente de Grupo BMV, en un comunicado.

Emisión Simplificada busca abrir la BMV a nuevos participantes

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de la BMV para facilitar el acceso al mercado bursátil mexicano mediante la modalidad de emisión simplificada, diseñada para agilizar el proceso de incorporación de nuevos participantes y reducir los costos asociados con el listado.

Como parte de las facilidades para nuevos emisores, la BMV señaló que la operación estuvo exenta del pago de la cuota de listado, que ronda los MXN $20,000, con lo que se reducen algunos de los costos asociados con la entrada al mercado.

La estructura también pone bajo escrutinio los mecanismos de supervisión y gobierno corporativo de este tipo de operaciones. El propio prospecto identifica un conflicto de interés, debido a que Adventus Capital y Altor Casa de Bolsa pertenecen al mismo grupo económico, Grupo Altor.

Altor Casa de Bolsa participó como intermediario colocador, mientras que Value Casa de Bolsa actuó como representante común.

Bursatilización está respaldada por crédito de Michoacán

La operación está estructurada sobre un crédito subyacente otorgado al Estado de Michoacán, cuyos derechos de cobro forman parte del patrimonio del fideicomiso.

El prospecto señala que el crédito subyacente inicial tiene un saldo de principal de aproximadamente MXN $478.6 millones y un vencimiento en junio de 2043. Los Certificados, por su parte, tienen un vencimiento final previsto para octubre de 2046.

La fuente de pago de los certificados está constituida por la cobranza de los activos subyacentes, mientras que la estructura contempla una razón de aforo inicial de 1.03 veces y una razón de aforo mínima de 1.00 vez.

La emisión recibió calificaciones de HR AAA (E) y AAA/M (e) de Verum, de acuerdo con el prospecto. La estructura incorpora además mecanismos de protección como reservas y títulos de respaldo, elementos que contribuyen al perfil crediticio de la operación.