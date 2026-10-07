Comprar un auto nuevo en México exige cada vez un mayor presupuesto, pero todavía hay alternativas por debajo de los 300 mil pesos.

Los precios corresponden a versiones de entrada y pueden cambiar según promociones, bonos o condiciones comerciales de cada marca.

Los modelos de autos que se pueden comprar por menos de 300 mil pesos: de menor a mayor precio

Nissan March Sense TM por 245,990 pesos. Cuenta con motor 1.6 litros de 106 caballos de fuerza, transmisión manual de cinco velocidades, seis bolsas de aire, ABS y control de estabilidad y tracción.

El MG3 COOL MT de 249,pesos de motor 1.5 litros de 108 caballos, sensores de reversa y cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas.

Renault Kwid Intens TM, por 252 mil pesos tiene rendimiento de hasta 22.1 km/l en ciclo mixto, cámara de reversa y pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.

Por 259 mil pesos se puede encontrar en el mercado el JAC Sei2 Flex MT 2026. Cuenta con un motor 1.5 litros de 103 caballos, control electrónico de estabilidad y cajuela de 450 litros.

El Changan Alsvin TM 2026 cuesta unos 259, 900 pesos. Tiene motor 1.4 litros de 101 caballos, cámara de reversa y pantalla táctil de 10 pulgadas.

También puede ser un MG5 Style MT de 274,900 pesos. En este caso el motor es de 1.5 litros de 109 caballos, seis bolsas de aire y pantalla de 10.25 pulgadas.

El Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM, se consigue por un valor de 286,600 pesos. Cuenta con motor 1.2 litros de 83 caballos, seis bolsas de aire, control de estabilidad y rendimiento combinado de 19.73 km/l.

Finalmente, dentro de esta categoría el Changan Alsvin Plus Luxury MT está dentro del presupuesto por unos 299,900 pesos. En su caso el motor es de 1.5 litros de 101 caballos, seis bolsas de aire, frenos de disco en ambos ejes, cámara y sensores de reversa, pantalla de 10 pulgadas y tablero digital de 10.25.

En el mercado mexicano existen modelos de vehículos por menos de 300 mil pesos.

Opciones de vehículos automáticos por menos de 300 mil pesos

Nissan March Advance TM , 273,990 pesos: tiene llave inteligente, botón de encendido, rines de aluminio y pantalla de 6.75 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.

Changan Alsvin DCT 2026, 294 mil 500 pesos: automático de doble embrague y motor 1.5 litros de 107 caballos.

MG3 Style CVT, 299 mil pesos: automático CVT, con control crucero, Auto Hold y freno de estacionamiento electrónico.

Tener en cuenta que el equipamiento cambia considerablemente entre modelos y versiones, por lo que conviene comparar las fichas técnicas antes de decidir.