El Gobierno de México ofrece más beneficios para los mexicanos que usa la tarjeta Financiera para el Bienestar en remesas.

El Gobierno de México y la Profeco presentaron una vez más la tarjeta Finabien USA de VISA con beneficios para todos los mexicanos que envían dinero a México. Las autoridades resaltaron las ventajas de este medio de envío de remesas que ayudan a hacer la transferencia más fácil y económica.

A más de un año de su implementación, entre los beneficios que ofrece la tarjeta Finabien USA es su baja comisión de solo 2.99 dólares por envío hasta 2.500 dólares diarios.

La mandataria mexicana promociona la tajeta Finabien VISA para envío de remesas desde Estados Unidos. Finabien

Principales beneficios de tener la Tarjeta Finabien USA

De acuerdo a datos publicados pro el Banco de México, a mayo del 2026, México tuvo en ingresos por remesas del exterior sobre los “5,611 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 3.8%”.

Envíos más económicos: Envía hasta $2,500 USD diarios por una tarifa fija de $2.99 USD por transacción.

Depósito directo: Tu familiar recibe los fondos en México de forma inmediata en su Tarjeta Financiera para el Bienestar.

Seguridad y protección: Tu patrimonio se mantiene seguro en tu cuenta Finabien; los fondos son legalmente tuyos sin importar tu estatus migratorio.

Exención del impuesto del 1% a remesas: Al realizarse como una transferencia directa entre cuentas en lugar de un envío de efectivo tradicional, tus envíos no pagan el impuesto especial a remesas del 1% bajo la ley One Big Beautiful Bill (en vigor desde el 1 de enero de 2026).

Tajeta Finabien se puede trámitar desde Estados Unidos o bien desde México en el INE. Finabien

Dónde y cómo solicitar la tarjeta Finabien en Estados Unidos

Solicitar la tarjeta Financiera para el Bienestar (Finabien) en EE. UU. es un trámite sencillo que te permite abrir una cuenta para enviar remesas a México de forma rápida y segura.

Puedes hacer la solicitud en línea desde tu computadora o celular para recibir la tarjeta en tu domicilio, o de manera presencial acudiendo a cualquiera de los 53 consulados de México en Estados Unidos sin necesidad de cita previa.

Para completar el proceso, es imprescindible contar con la documentación requerida a la mano: una identificación oficial válida (como pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular; si usas INE, deberás presentar un comprobante de domicilio a tu nombre), una dirección válida en EE. UU., un número de celular y un correo electrónico activo para la verificación.

"Remesas para quienes más quieres, con la tranquilidad que necesitas", Gobierno de México. Finabien

Paso a paso para solicitar y activar tu tarjeta

1. Elige la modalidad de solicitud:

tarjetafinabien.com/us/

miconsulado.sre.gob.mx/

gob.mx/finabien

Presencial en consulados mexicano más cercano en EE. UU. sin cita previa.

2. Reúne tus documentos:

Identificación oficial vigente (Pasaporte, Licencia de conducir o Matrícula consular). En caso de presentar INE, incluye un comprobante de domicilio en Estados Unidos a tu nombre.

Dirección postal válida en EE. UU.

Correo electrónico y número de celular (de México o EE. UU.).

3. Inicia el registro:

Ingresa a la sección de registro y escribe tu correo electrónico.

Recibirás un mail con un código de confirmación; ingrésalo en la plataforma para validar tu correo.

4. Verifica tu número de celular: Proporciona tu número de teléfono (México o EE. UU.) para recibir un código SMS de verificación y confirma la validez de tu línea.

5. Ingresa tus datos personales: Captura tu información personal, dirección en Estados Unidos y adjunta la imagen o datos de tu identificación oficial.

6. Recibe y activa tu plástico: Si tramitaste en línea, recibirás la tarjeta física en tu domicilio en EE. UU.

Una vez que tengas el plástico en tus manos, descarga la app de Financiera para el Bienestar para realizar la activación de la tarjeta y comenzar a usar la cuenta.