La elección de una pickup moderna contempla hoy muchos más factores que la potencia del motor o la capacidad de transporte. A medida que las necesidades de los usuarios evolucionan, aspectos como la seguridad, la conectividad y las tecnologías de asistencia a la conducción adquieren un peso cada vez mayor en el proceso de compra.

Con esa visión, Nissan estructura su oferta bajo el concepto “Las PRO de verdad”, una gama desarrollada para responder a perfiles de uso vinculados al trabajo, la aventura, la innovación y la movilidad multipropósito.

Cada modelo dentro de la familia Nissan Pickups está pensado para atender requerimientos específicos. Nissan NP300 se enfoca en tareas exigentes y actividades productivas intensivas; Nissan Frontier busca combinar el desempeño laboral con el uso familiar y recreativo; Nissan Frontier PRO-4X está destinada a quienes privilegian la aventura y el manejo off-road; mientras que Nissan Frontier V6 PRO-4X representa la alternativa más equipada y tecnológica del portafolio.

Qué asistencias de seguridad resultan relevantes en una pickup

La evolución tecnológica transformó los estándares de seguridad dentro del segmento. Actualmente, muchos compradores consideran indispensables sistemas capaces de asistir al conductor durante maniobras complejas, circulación urbana o trayectos de larga distancia.

Foto: Nissan.

Entre las funciones más destacadas se encuentran Monitoreo de Punto Ciego, Alertas de Colisión Frontal, Cámaras de Visión Panorámica y Asistentes para Arranque en Pendientes, herramientas orientadas a mejorar la percepción del entorno y reducir situaciones de riesgo.

La oferta tecnológica varía según cada versión. Nissan NP300 incorpora soluciones asociadas principalmente a la estabilidad y al trabajo diario, entre ellas Control Dinámico Vehicular, Diferencial de Deslizamiento Limitado, Asistente de Ascenso, Asistente de Estabilidad de Remolque, Distribución Electrónica de Frenado, sistema ABS y seis airbags.

En el caso de Nissan Frontier, el enfoque incorpora equipamiento destinado a un uso más amplio, con tecnologías como Monitor de Visión Periférica, Cámara de Reversa, Alerta de Punto Ciego, Alerta de Colisión Frontal, Alerta de Abandono de Carril y Monitor de Alerta al Conductor.

Para quienes buscan mayores capacidades fuera del asfalto, Nissan Frontier PRO-4X agrega recursos específicos como el Bloqueo de Diferencial Trasero, el sistema de Cambio de Tracción sobre la Marcha 4x4 y el Monitor Inteligente de Visión Periférica 4x4. Por encima de esta versión, Nissan Frontier V6 PRO-4X incorpora además tecnologías de Movilidad Inteligente Nissan y un conjunto de equipamiento orientado a potenciar la experiencia de manejo.

Como ocurre en toda la industria, la disponibilidad de determinadas funciones depende del nivel de equipamiento y la configuración seleccionada, por lo que resulta recomendable consultar las especificaciones vigentes antes de concretar una compra.

La versatilidad sigue siendo una de las principales fortalezas del segmento

Más allá de la seguridad, la capacidad de adaptación continúa siendo uno de los atributos centrales de una pickup. El usuario actual demanda vehículos que puedan afrontar tareas laborales durante la semana y, al mismo tiempo, brindar confort y prestaciones para actividades recreativas, viajes o escapadas de fin de semana.

En esa lógica, cada integrante de la familia Nissan Pickups responde a una necesidad concreta. Nissan NP300 privilegia la resistencia, la confiabilidad y la capacidad de carga para quienes desarrollan actividades intensivas. Nissan Frontier propone una combinación equilibrada entre trabajo, vida familiar y tiempo libre. Nissan Frontier PRO-4X lleva la experiencia hacia escenarios de aventura y conducción todoterreno, mientras que Nissan Frontier V6 PRO-4X suma una propuesta más sofisticada, potente y tecnológica.

La variedad de alternativas permite atender perfiles muy distintos: desde quienes necesitan una herramienta de trabajo robusta y eficiente, hasta aquellos que buscan una pickup capaz de acompañar un estilo de vida activo y orientado a la exploración.

La estrategia de diversificación también se refleja en el resto del portafolio de la marca. Nissan Magnite ofrece una solución urbana que combina practicidad, diseño y tecnología; Nissan March mantiene una propuesta funcional para la movilidad diaria; Nissan Kait aporta una alternativa enfocada en la versatilidad y las nuevas experiencias; y Nissan Sentra se posiciona como una opción para quienes priorizan confort, equipamiento y refinamiento dentro del segmento de sedanes.

En un mercado donde las exigencias de los consumidores son cada vez más amplias, la tecnología de seguridad, la capacidad de adaptación y el rendimiento todoterreno se consolidan como elementos tan importantes como la potencia o la capacidad de carga al momento de elegir una pickup.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.