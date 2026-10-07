Los maquinistas alegan problemas de seguridad a causa de las afectaciones del temporal en la infraestructura ferroviaria.

Las fuertes lluvias en Cataluña han vuelto a provocar este miércoles 7 de octubre importantes alteraciones en el servicio de Rodalies, con viajeros que a primera hora se encontraron con trenes suspendidos, accesos cerrados y dificultades para encontrar alternativas de transporte.

La situación fue especialmente complicada durante las primeras horas del día. En estaciones como Barcelona-Sants y Plaça Catalunya, numerosos pasajeros buscaban cómo continuar sus desplazamientos mientras se revisaba el estado de la infraestructura tras el temporal.

Sin embargo, el escenario fue evolucionando durante la mañana. Rodalies aseguró que la infraestructura es segura y anunció que esperaba recuperar cerca del 90% del servicio habitual a lo largo del día, mientras Adif continuaba trabajando en los tramos más afectados.

Qué ha pasado con los trenes de Rodalies este miércoles en Cataluña

La jornada comenzó con graves alteraciones en la red ferroviaria catalana después de varios episodios de fuertes precipitaciones.

El episodio más intenso de precipitaciones comienza a perder fuerza. Fuente: EFE Quique García

Según explicó el director de Rodalies, Òscar Playà, los maquinistas se plantaron exigiendo un informe adicional de seguridad antes de conducir los trenes después de los problemas provocados por las lluvias. La petición retrasó la puesta en marcha de varios servicios durante la mañana.

Playà aseguró posteriormente que “la infraestructura es segura” y pidió disculpas a los usuarios afectados.

El responsable de Rodalies recordó además que los procedimientos de seguridad están avalados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que, tras las lluvias, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos antes de restablecer determinadas circulaciones.

Qué líneas de Rodalies siguen afectadas por las lluvias

Adif informaba durante la mañana de este miércoles de que la circulación seguía limitada en varios puntos de la red catalana.

A las 7:49 horas, la situación oficial era la siguiente:

R1: circulación entre L’Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar.

R2 Nord: trenes entre Aeroport y Granollers Centre.

R2 Sud: circulación en la línea, aunque durante la mañana se registraron interrupciones concretas por causas meteorológicas.

R3: circulación entre La Garriga y Ripoll.

R4: servicio entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona-Sants.

R7 y R8: servicio suspendido en todo el recorrido.

R11: circulación suspendida entre Maçanet-Massanes y Portbou.

R15 y R16: circulación en todo el recorrido.

Adif señaló que continuaba trabajando para normalizar progresivamente el tráfico ferroviario.

La información de Rodalies fue actualizándose durante la mañana a medida que se recuperaban tramos y se completaban las comprobaciones de seguridad para que los maquinistas vuelvan a trabajar.

Rodalies espera recuperar alrededor del 90% del servicio esta tarde

Rodalies prevé que gran parte de la red pueda funcionar con normalidad a lo largo de la tarde de este miércoles.

Òscar Playà explicó que los principales problemas pendientes se concentraban en la R4 norte, entre Barcelona y Manresa, y la R2 norte, hacia Granollers y Maçanet, donde Adif debía completar trabajos relacionados con los daños provocados por las precipitaciones.

Una vez finalizadas estas tareas, será necesario certificar que la infraestructura reúne las condiciones necesarias antes de permitir nuevamente el paso de trenes.

Renfe mantiene además servicios alternativos por carretera en aquellos tramos en los que todavía no es posible recuperar la circulación ferroviaria. Rodalies había informado previamente de que estos planes se ponen en marcha siempre que las condiciones permiten ofrecer una alternativa a los viajeros.

Viajeros atrapados y falta de información en las estaciones

Más allá de las cifras, la nueva jornada de incidencias volvió a afectar directamente a miles de viajeros.

En Barcelona-Sants, algunos pasajeros explicaron a EFE que llevaban varias horas tratando de llegar a su destino. Uno de ellos había salido de Blanes a las 5:00 horas con la intención de viajar hasta PortAventura, pero casi cinco horas después seguía intentando continuar el trayecto desde Barcelona.

“Es lo mismo de siempre. No me sorprende nada. Estoy cansado”, lamentaba.

Según su relato, al llegar a la estación de Blanes se encontró sin el servicio ferroviario que esperaba y con dificultades para utilizar una alternativa por carretera, por lo que finalmente tuvo que combinar taxi y autobús para alcanzar Barcelona.

En Plaça Catalunya, los viajeros encontraron a primera hora accesos a los andenes precintados y mensajes que advertían de que el servicio de Rodalies no podía garantizarse y recomendaban buscar medios alternativos.

Las lluvias continúan este miércoles en Cataluña

Aunque el episodio más intenso de precipitaciones comienza a perder fuerza, las condiciones meteorológicas todavía pueden complicar la situación este miércoles.

Aemet prevé lluvias y chubascos en Cataluña, con posibilidad de episodios localmente fuertes, tormentas y granizo en diferentes zonas del territorio. En el Pirineo catalán, la previsión oficial contempla precipitaciones generalmente débiles o moderadas, aunque localmente podrían ser fuertes y persistentes.

También se esperan aguaceros y tormentas en las aguas costeras de Girona, Barcelona y Tarragona durante la jornada.

La situación meteorológica tenderá a cambiar a partir del jueves, cuando una masa de aire más frío hará descender las temperaturas y dará paso a un ambiente más otoñal.

Cómo consultar el estado de Rodalies antes de viajar

Aspecto de la Estación de Sants este miércoles cuando el servicio de trenes de Rodalies no funciona en Cataluña. Fuente: EFE Quique García

Ante la evolución constante del servicio, Rodalies recomienda comprobar la situación antes de acudir a una estación.

Los viajeros pueden consultar las actualizaciones mediante:

La web y la aplicación oficial de Rodalies.

El personal y la megafonía de las estaciones.

Los canales oficiales de Renfe y Rodalies en redes sociales.

Los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320.

La información puede cambiar durante el día a medida que Adif completa las reparaciones y se realizan las comprobaciones necesarias para reabrir los distintos tramos.