Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

La onda tropical 18 avanzará este lunes 13 de julio sobre el sur de México y, al interactuar con distintos sistemas meteorológicos, favorecerá un temporal de lluvias de fuerte a intensa intensidad en varias entidades del país. Además de las precipitaciones, se prevén descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas del país.

De acuerdo con el comunicado matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno será absorbido por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría evolucionar a ciclón tropical durante el martes.

Mientras el sistema avanza, las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre otras dos áreas con potencial ciclónico en el océano Pacífico. Al mismo tiempo, continuarán las condiciones de calor extremo en entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional.

Alerta por posible desarrollo ciclónico en México

En la mañana de este lunes, la principal zona de baja presión se localizaba aproximadamente a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste.

El sistema elevó a 60% la probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y mantiene un 90% de posibilidad de desarrollo en los siguientes siete días, por lo que las autoridades no descartan que evolucione durante el transcurso del martes.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la onda tropical 18 será absorbida por esta zona de baja presión, situación que favorecerá su fortalecimiento e incrementará el potencial de lluvias en entidades del occidente y sur del territorio nacional.

Además, el organismo mantiene bajo vigilancia otra área de baja presión localizada al suroeste de la península de Baja California, la cual presenta una probabilidad de apenas 10% de desarrollo ciclónico tanto a 48 horas como en el pronóstico de siete días.

Asimismo, los meteorólogos prevén la posible formación de un nuevo sistema de baja presión frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con un 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante la próxima semana.

Pronóstico del clima del SMN

Un temporal de lluvias se perfila sobre gran parte del territorio nacional y dejará precipitaciones intensas durante las próximas 72 horas, acompañadas de fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Para este miércoles, el organismo explicó que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, el oriente y el sureste, así como por el avance de la onda tropical 19 sobre el sureste mexicano.

Como resultado, se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias fuertes en regiones de:

Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Campeche

Quintana Roo

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas en buena parte del país.