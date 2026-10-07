El trámite de la Credencial INE para menores de edad que votarán en 2027 estará abierto en los módulos de atención hasta el 25 de enero de 2027.

Obtener la Credencial INE por primera vez es un paso fundamental para los jóvenes de 17 años en México, especialmente ante los próximos procesos democráticos. Gracias al programa de registro anticipado, aquellos menores que están próximos a cumplir la mayoría de edad pueden iniciar su trámite para formar parte de la lista oficial de votantes.

Esta medida garantiza el derecho al sufragio en las próximas elecciones, permitiendo que la juventud participe activamente en la vida política del país, aunque deberán cumplir con ciertas condiciones con respecto a la fecha en que cumplan los 18 años.

¿Quiénes pueden tramitar la Credencial INE a los 17 años?

De acuerdo con lo estipulado por la normatividad federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), no todos los menores de edad pueden realizar este proceso en cualquier momento.

El beneficio está dirigido específicamente a aquellos jóvenes que actualmente tienen 17 años, pero cuya fecha de nacimiento cumpla los 18 años dentro del periodo establecido por la autoridad electoral.

Fechas clave : pueden registrarse quienes alcancen la mayoría de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027.

Exclusiones: quienes cumplan los 18 años a partir del 7 de junio de 2027 deberán esperar a la fecha de su cumpleaños para iniciar su trámite ordinario.

Los jóvenes de 17 años que cumplan la mayoría de edad antes del 6 de junio de 2027 pueden realizar su registro anticipado en el INE. INE

¿Cuáles son las fechas límite para realizar el registro anticipado?

Teniendo en cuenta que las elecciones federales y locales están pactadas para el domingo 6 de junio, el aspirante debería cumplir los 18 años este día.

A su vez, debe respetar rigurosamente los calendarios oficiales anunciados por los organismos electorales. Justamente, el INE especificó en sus redes sociales que el periodo de tramitación ya se encuentra abierto para aquellos jóvenes de 17 años .

No obstante, hay una fecha límite ineludible establecida para el 25 de enero de 2027. No dejar este trámite para el último momento asegura que el proceso biométrico y la entrega del plástico concluyan satisfactoriamente antes de los comicios.

¿Qué requisitos hay que cumplir para tramitar la identificación oficial?

Acudir a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) requiere una preparación documental estricta. La institución exige que todas las constancias se presenten en original, vigentes y en perfecto estado de conservación para evitar rechazos en ventanilla. Los cuatro documentos obligatorios son:

Acta de nacimiento : documento oficial que acredita la nacionalidad mexicana.

Identificación con fotografía : puede ser pasaporte, cartilla militar, credencial escolar o licencia de conducir vigente.

Comprobante de domicilio : recibo reciente de luz, agua, teléfono o estado de cuenta con una antigüedad no mayor a tres meses.

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¿Cómo es el procedimiento paso a paso en el módulo del INE?

El proceso para obtener la credencial es ágil si se siguen los canales digitales dispuestos por la institución. Primero, el interesado debe ingresar al portal oficial del INE para agendar una cita mediante el sistema de atención ciudadana, seleccionando el módulo, fecha y horario de preferencia.

El día de la cita, es necesario acudir puntualmente con los cuatro documentos antes mencionados. En el módulo se realiza el registro biométrico, el cual incluye la toma de fotografía digital, la captura de huellas dactilares y la firma electrónica.

Al finalizar, el personal entrega un comprobante sellado que servirá para recoger la credencial una vez que el trámite esté procesado y el ciudadano alcance la mayoría de edad.