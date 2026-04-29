La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arranca una revolución inesperada en los hogares: nuevos medidores de luz inteligentes con tecnología Bluetooth que prometen cambiar para siempre la forma en que los usuarios viven —y sufren— su servicio de luz. Sin visitas técnicas, sin errores en el recibo y sin esperas interminables tras un corte de luz, el sistema llega para modernizar una infraestructura que millones de familias usan cada día. Durante décadas, el ritual era siempre el mismo: llamar a la CFE, esperar turno, aguardar al técnico y rezar para que llegara ese mismo día. Con los nuevos medidores inteligentes, ese ciclo está a punto de romperse. Los dispositivos forman parte de un sistema bautizado como Amade —Arquitectura de Medición Autónoma para Distribución de Energía—, desarrollado por ingenieros de la propia CFE. A diferencia de los medidores analógicos tradicionales, estos equipos de nueva generación transmiten información del consumo eléctrico en tiempo real mediante tecnología Bluetooth encriptada, eliminando la necesidad de que un trabajador acuda físicamente para hacer la lectura. Una de las características más destacadas es su capacidad de gestión masiva: cada medidor puede funcionar como punto de acceso para hasta 500 equipos simultáneos, lo que lo convierte en una solución especialmente eficiente para edificios, condominios y conjuntos habitacionales donde hoy en día las lecturas manuales generan errores frecuentes y reclamos constantes. Pero quizás el cambio más inmediato para el usuario común sea la automatización de los cortes y reconexiones. Con el nuevo sistema, una vez registrado el pago de un adeudo, el servicio puede restablecerse de forma inmediata y remota, sin esperar la intervención de ningún técnico. La implementación comenzará de forma progresiva en zonas urbanas y complejos habitacionales de alta densidad, antes de extenderse gradualmente al resto del país. La CFE no dio una fecha exacta para la cobertura total, pero reconoce que algunas regiones podrían tardar meses o incluso años en recibir la tecnología dependiendo de su ubicación geográfica. Si alguna vez te preguntaste cuánta electricidad consume tu refrigerador de madrugada o por qué tu recibo de luz subió sin razón aparente, los nuevos medidores de la CFE están diseñados precisamente para responder esas preguntas, y hacerlo en tiempo real desde tu teléfono. A través de aplicaciones móviles compatibles con el sistema, los usuarios podrán acceder a un panel de control con información detallada de su consumo. Entre las funciones confirmadas por la dependencia destacan: La instalación será completamente gratuita dentro del programa institucional de modernización. Además, la CFE asegura que no se requerirán modificaciones en las instalaciones eléctricas internas de los hogares, ya que el sistema está diseñado para integrarse con la infraestructura existente sin obras adicionales.