El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este lunes 4 de mayo por el avance de una tormenta cargada de lluvia y granizo que podría impactar en distintos estados y provocar una serie de inclemencias climáticas, como deslaves, incremento de ríos y arroyos e inundaciones. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno cuáles son los estados que se verán afectados tanto por las precipitaciones como por las altas temperaturas, que podrían escalar a los 45°C. El SMN confirmó que durante el lunes 4 de mayo, la onda de calor prevalecerá en los estados de Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y este), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur). Así mismo, avanzará sobre los estados de Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (noroeste y oeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur). Por otro lado, el frente núm. 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán y sureste de México, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Cabe destacar que la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California, acompañadas con posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste y norte de México, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. El SMN pone el foco a su vez en una línea seca que se establecerá sobre la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila y originará fuertes rachas de viento sobre el noreste del territorio mexicano, así como lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí. Con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará intervalos de chubascos en Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo. El SMN advirtió por las lluvias fuertes, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. En este sentido, detalló uno por uno los estados que se verán afectados por el agua a partir del lunes: