Los celulares dejarán de existir y serán reemplazados por esta tecnología que revolucionará todas las comunicaciones

El empresario tecnológico Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la compañía dueña de WhatsApp, vaticinó el fin de los smartphones y presentó su reemplazo definitivo.

Se trata de un nuevo dispositivo que promete revolucionar la forma en que interactúan las personas con la tecnología: las nuevas gafas inteligentes con realidad aumentada. Este avance fue el foco del evento Meta Connect 2025 , celebrado en septiembre, donde se destacó el modelo más innovador de esta generación, las Meta Ray-Ban Display.

Llega el fin de los smartphones la nueva generación tecnológica que viene a revolucionarlo todo

Zuckerberg ha sido contundente en sus declaraciones sobre el futuro cercano sin celulares. En varias ocasiones, ha afirmado que “dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo“.

Según el dueño de WhatsApp y creador de Facebook, los celulares son dispositivos que “son pequeños, distraen y alejan de las interacciones presenciales”. A su vez, su evolución ha llegado a un punto muerto.

De acuerdo a sus predicciones, las gafas inteligentes reemplazarán gradualmente a los smartphones en actividades cotidianas como comunicación, trabajo y entretenimiento al integrar en un diseño estético y ergonómico y comodidades como pantalla, audio, cámara y conectividad.

Adiós a los celulares: así son las nuevas gafas smart de Mark Zuckerberg

Las Meta Ray-Ban Display son un salto evolutivo al integrar una pantalla monocular de alta resolución invisible para terceros pero visible para el usuario, habilitando interfaces de realidad aumentada. Esto permite mostrar notificaciones, traducción en tiempo real, subtítulos y navegación sin sacar el celular del bolsillo. El control se puede realizar por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que lee impulsos musculares para maniobras intuitivas de la interfaz.

Las nuevas gafas Meta Ray-Ban Display integran una pantalla.

Zuckerberg enfatizó que sus gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal“, un dispositivo que puede ver, oír y hablar al usuario durante todo el día mientras genera información relevante en tiempo real. En el evento destacó que esto abrirá posibilidades inéditas, desde desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier lugar hasta jugar o comunicarse con naturalidad y sin interrupciones.

Todas estas capacidades de las nuevas gafas sorprendieron a los analistas, dado que suponen un avance evolutivo mejor de lo esperado sobre la generación anterior.

Cuál será el precio de las gafas del dueño de Whats App

Para Zuckerberg es cuestión de tiempo para que esta tecnología evolucione y se popularice, transformando radicalmente la forma en que las personas se comunican.

El precio anunciado para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, con lanzamiento inicial en tiendas selectas, y expansión a otros mercados prevista para 2026. Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan un ecosistema coherente para impulsar esta transición.