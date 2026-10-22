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Las instituciones financieras en México deberán integrar CoDi, DiMo y las transferencias bancarias en un solo botón dentro de sus aplicaciones móviles a más tardar el próximo 14 de diciembre, como parte de una estrategia para facilitar los pagos digitales y ampliar su adopción entre los usuarios del sistema financiero, informó Romina Bienvenuti, directora de Asuntos Jurídicos, Regulatorios y Públicos de Nu México.

La directiva explicó que la iniciativa fue desarrollada por la Asociación de Bancos de México (ABM), en coordinación con el Banco de México (Banxico) y la Agencia de Transformación Digital, con el objetivo de simplificar las operaciones electrónicas y ofrecer una experiencia más uniforme entre las distintas instituciones financieras.

“Vamos a unificar las transferencias en un único botón, en donde los usuarios van a poder transferir, usar Dimo o usar Codi para hacer sus pagos”, señaló.

Bienvenuti explicó que actualmente existen diferencias entre las aplicaciones de las instituciones financieras para acceder a estas herramientas, lo que representa una barrera para que los usuarios se familiaricen con los mecanismos de pago digital.

Por ello, detalló que durante los últimos seis a ocho meses se trabajó con las autoridades financieras para desarrollar una experiencia más uniforme, independientemente de la institución bancaria que utilicen los clientes.

“Sabemos que en distintos bancos, en distintas instituciones financieras, las experiencias de usuario hasta llegar a los botones de CODI y de Dimo son distintas en este momento”, afirmó.

La directiva señaló que el Comité de Banca y Pagos Digitales de la ABM mantiene un seguimiento con las instituciones financieras para avanzar en la implementación de los cambios establecidos por Banxico.

Asimismo, indicó que esta transformación estará acompañada de una campaña para promover la adopción de pagos digitales, con el objetivo de que los usuarios conozcan las herramientas disponibles y puedan utilizarlas con mayor facilidad.

La iniciativa forma parte de los objetivos de digitalización de la banca hacia 2030, uno de los pilares estratégicos de la ABM para impulsar el uso de servicios financieros electrónicos en el país.

Mayor trazabilidad de pagos digitales facilitaría acceso al crédito

En México circulan diariamente más de MXN$ 3.4 millones en efectivo, de acuerdo con la cifra mencionada por Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien destacó que la digitalización de las transacciones permitiría mejorar la trazabilidad del dinero y ampliar el acceso al financiamiento.

El funcionario explicó que, a diferencia de los pagos electrónicos, las operaciones realizadas con efectivo dificultan el seguimiento de los recursos, lo que limita la información disponible para que las instituciones financieras evalúen los ingresos, gastos y flujos de efectivo de los negocios.

En este sentido, sostuvo que una mayor trazabilidad ayudaría a los bancos a medir con mayor precisión los riesgos de financiamiento y eventualmente ofrecer créditos con tasas de interés más bajas.

“Y una manera eficaz de bajar las tasas de interés es que efectivamente quien preste tenga la trazabilidad del dinero para medir ingresos, gastos y por ingresos sus ventas”, señaló.

Rosado sostuvo que uno de los principales beneficios de sustituir gradualmente el efectivo por operaciones electrónicas sería ampliar las posibilidades de financiamiento para los negocios, incluidos aquellos que operan en la informalidad.

Asimismo, consideró que herramientas como CoDi y DiMo podrían disminuir la dependencia de las terminales punto de venta (TPV), principalmente entre pequeños comercios que podrían utilizar sus teléfonos celulares para recibir pagos.

“Las terminales punto de venta, pues ahí van a seguir y seguramente van a seguir creciendo, pero ya no es el ritmo y ya no serán imprescindibles”, afirmó.

El funcionario agregó que la expansión de los pagos digitales también permitiría reducir costos operativos para el sistema financiero y disminuir algunos riesgos asociados con el manejo de efectivo, además de facilitar las transacciones entre personas y negocios.

No obstante, advirtió que el crecimiento de estas operaciones deberá acompañarse de una mayor cultura de seguridad digital, debido a que la incorporación de nuevas tecnologías avanzó más rápido que el desarrollo de hábitos de prevención entre la población.

“Porque llegó lo digital a una velocidad acelerada y no creamos una cultura de seguridad digital”, sostuvo.

Ante este escenario, adelantó que se contempla una campaña de prevención durante 2027 para fortalecer el conocimiento de los usuarios sobre los riesgos asociados con las operaciones financieras digitales.

“Tenemos que entrar a otra dimensión. De cuidados, porque el tema digital llegó para quedarse. Es irreversible porque los beneficios en la balanza son enormemente superiores y mayores a las desventajas”, concluyó.