Conductores de la Ciudad de México encendieron las alertas en redes sociales luego de detectar un bloqueo en la plataforma de la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, que les impide avanzar en el trámite de renovación de la licencia de conducir permanente, pese a haber realizado su pago desde diciembre de 2025. Si este es tu caso, quédate y conoce la respuesta de la autoridad a este “error”.

El problema, según los propios usuarios, es que el sistema no reconoce el folio para el ejercicio fiscal 2026, lo que les impide sacar la cita para la renovación de la licencia de conducir en CDMX.

La licencia de conducir será permanente el próximo año: no tendrá fecha de vencimiento para estos conductores (foto: archivo).

Uno de los reclamos se registró en la red social X, donde un ciudadano expuso públicamente la situación al señalar: “No han dado un comunicado para las personas que hicimos el pago en diciembre 2025 para la renovación de licencia permanente. No podemos agendar cita porque el folio no corresponde al ejercicio 2026” .

La publicación puso luz sobre una problemática que, de acuerdo con los comentarios, afecta a múltiples conductores en condiciones similares.

¿Qué respondió la SEMOVI y cuál es la solución para los usuarios?

Ante el señalamiento, la Secretaría de Movilidad de la CDMX respondió directamente desde su cuenta oficial, reconociendo la inquietud y ofreciendo una vía de información para quienes enfrentan el mismo obstáculo.

En su mensaje, la dependencia indicó: “Hola, buena tarde. Le pedimos por favor que esté atento a nuestras redes sociales, ahí se dará a conocer la Gaceta con el periodo en el que se podrán usar las líneas de captura pagadas en 2025”.

¿Se perdió el pago de diciembre para la renovación de tu licencia de conducir?

La SEMOVI dejó en claro que los pagos realizados en diciembre no están cancelados, sino que su aplicación depende de un anuncio oficial pendiente en la Gaceta de la Ciudad de México, donde se establecerán las fechas en las que esos folios podrán ser utilizados para concluir el trámite.

Tras la aclaración, el usuario respondió brevemente: “Enterado, gracias”, dando por concluido el intercambio, aunque la expectativa permanece para miles de conductores que siguen sin poder agendar su cita.

La SEMOVI reiteró que la información se difundirá exclusivamente a través de sus canales oficiales, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta para evitar confusiones o desinformación mientras se habilita el proceso para los pagos realizados en 2025.