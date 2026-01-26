México cancelará licencias de conducir a estos conductores en México

Los conductores deben tener en cuenta que desde este mes entra en vigor una política de cero tolerancia y quienes no cumplan con los requisitos establecidos podrían perder de manera definitiva su licencia de conducir. Además, las autoridades también están facultadas para confiscar el vehículo.

La ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, puso en marcha operativos para endurecer el control del tránsito. Circular sin la documentación correspondiente puede derivar en sanciones severas, incluida la pérdida del patrimonio, por lo que es clave saber cómo actuar ante una revisión vehículo por vehículo.

La medida busca fortalecer la seguridad vial y autoriza a los agentes a retirar automóviles y anular licencias cuando el conductor no acredite los documentos necesarios.

Operativos de tránsito en vía pública

Los controles están a cargo de la Secretaría de Estado de Illinois, dependencia responsable de la expedición de licencias y del registro vehicular. Durante las revisiones, los oficiales verificarán que toda la documentación sea válida y esté vigente.

Estos son los cuatro documentos indispensables para evitar sanciones:

Licencia de conducir vigente: debe haber sido emitida por el estado de Illinois; no se aceptan licencias de otras entidades. Identificación oficial: tiene que estar vigente para confirmar la identidad del conductor. Registro del vehículo: la tarjeta de circulación debe estar actualizada y a nombre del propietario. Seguro activo: la póliza debe cumplir con los montos mínimos de responsabilidad civil que exige la ley estatal.

Quienes no presenten estos documentos serán sancionados de inmediato, ya que la infracción se aplica en el momento del operativo.

¿Qué pasa si no cumplo con las normas de tránsito?

Las consecuencias van mucho más allá de una multa económica. Las autoridades cuentan con facultades para aplicar medidas como:

Retención o decomiso del vehículo: La unidad puede ser enviada al depósito, generando gastos de grúa y resguardo que aumentan con el paso de los días.

Suspensión o cancelación de la licencia: El conductor pierde el derecho a manejar, lo que puede afectar directamente su actividad laboral.

Multas económicas: Se imponen cargos adicionales que se suman a los costos para recuperar el automóvil.

Audiencias obligatorias: En varios casos será necesario comparecer ante un juez para intentar recuperar la licencia o liberar el vehículo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan verificar con anticipación que toda la documentación esté en regla antes de circular por la ciudad.