El euro cotiza a 20.48 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 1 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,03%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.52 pesos y un mínimo de 20.5 pesos. La cotización del Euro mostró un repunte semanal de 0.59%, pero en el último año acumula un descenso de 6.66%, señalando debilidad anual pese al alza reciente. En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo alcista: 7 alzas y 3 bajas, con retroceso inicial, racha de tres subidas, breve corrección y cierre con otras tres alzas consecutivas, señalando impulso positivo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 8.11%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los tres días anteriores, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere que los inversores tienen confianza en la moneda, impulsando su cotización al alza. La tendencia positiva indica un posible fortalecimiento del Euro en el mercado, lo que podría favorecer a las economías europeas y atraer a más inversores. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".