En el estado de California, una medida ya está cambiando la forma en que los adultos mayores pueden conservar su licencia de conducir. A partir de cierta edad, las reglas dejan de ser automáticas y requieren una verificación más estricta para poder seguir manejando de manera legal. La normativa tiene un objetivo claro: reforzar la seguridad vial y actualizar los controles sobre la capacidad de conducción en personas mayores. Sin embargo, el nuevo sistema introduce un requisito obligatorio que ahora deben cumplir todos los mayores de 70 años. En California toda renovación de licencia de conducir para mayores de 70 años debe hacerse en persona en el DMV. Es decir, ya no se puede completar todo el trámite por internet: el conductor debe acudir físicamente a una oficina cada cinco años para mantener su documento activo. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) envía un aviso de renovación unos 60 días antes del vencimiento. En ese aviso se indica si el conductor deberá aprobar una prueba de conocimiento o presentar documentos adicionales. Si se requiere un examen teórico, el sistema "eLearning" permite rendirlo en línea de forma rápida y sin posibilidad de desaprobar. Revisar el aviso de renovación: llega por correo o email desde el DMV.Completar la solicitud en línea: sirve para ahorrar tiempo en la cita.Elegir la fecha de cita presencial: el trámite final debe hacerse en persona.Llevar todos los documentos: identificación, comprobante de domicilio y aviso de renovación.Aprobar la verificación o prueba teórica (si aplica).Recibir la licencia renovada, válida por cinco años. El DMV de California recomienda comenzar el proceso al menos un mes antes del vencimiento para evitar demoras o suspensiones. El requisito clave para los mayores de 70 años es presentarse en persona ante el DMV. De no hacerlo, la licencia queda automáticamente invalidada hasta completar la verificación presencial. Este control permite revisar la aptitud física, la vista y los datos personales del conductor. Además, el DMV ofrece programas especiales para conductores de edad avanzada, como el curso “Mature Driver Improvement”, que puede reducir el costo del seguro y ayudar a mantener la independencia al volante. No conducir bajo los efectos del alcohol ni medicamentos.Evitar distracciones: nada de enviar mensajes de texto.Mantener la matrícula del vehículo al día.Actualizar el domicilio cada vez que se muden. Aunque la renovación presencial es obligatoria, la mayoría de los trámites complementarios se pueden hacer en línea: Consultar el estado del trámite.Renovar la matrícula vehicular anual.Solicitar un duplicado de licencia por pérdida o robo.Optar por recibir avisos digitales y hacer todo de forma 100 % electrónica.