La renovación de la tarjeta de circulación en Baja California se convirtió en un problema para miles de ciudadanos que, a la hora de intentar cumplir con el trámite, descubren que deben pagar por vehículos que vendieron, donaron o enviaron a desmantelar hace más de cinco años. No obstante, esto podría cambiar.

Especialistas advierten que exigir pagos por vehículos vendidos o dados de baja hace más de cinco años viola los límites legales de cobro y abre la puerta a recursos como el amparo. Archivo

La inconstitucionalidad del cobro extra por la renovación de la tarjeta de circulación: expertos indican constituye una violación

Especialistas en la materia coinciden en que esta práctica resulta inconstitucional. Si bien la autoridad está facultada para exigir el pago por la baja de un automóvil y la revalidación de la tarjeta de circulación hasta por un periodo máximo de cinco años, es ilegal obligar a los contribuyentes a cubrir adeudos relacionados con vehículos que dejaron de poseer hace más de cinco años.

De acuerdo con expertos, cuando el ciudadano cuenta con contratos de compraventa y, por una omisión administrativa, no se realizó la baja correspondiente en su momento, pero la autoridad tampoco ejerció acciones de revisión dentro del plazo legal, sus facultades de cobro se consideran caducadas. En estos casos, los afectados pueden recurrir a medios de defensa como el juicio de amparo.

¿Cuál es la justificación de las autoridades por los montos extra?

Las autoridades explicaron en reiteradas ocasiones que los cobros elevados se originan en una falta de depuración del padrón vehicular, que no fue actualizado durante más de 10 años. Como consecuencia, mientras un ciudadano no realice el trámite de baja de un vehículo, la autoridad asume que la unidad sigue en su posesión.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando una persona intenta regularizar su situación, la ley establece que no debe pagar más de cinco años de deuda. Sin embargo, este beneficio solo aplica a los vehículos que aún aparecen como activos dentro del padrón vehicular, lo que dejó a miles de contribuyentes atrapados en adeudos acumulados por años.

El cambio que propone Baja California: se terminan los cobros acumulados

Según se informó, con la implementación del Programa de Baja Definitiva de Vehículos en Baja California el problema queda solucionado. El programa permite dar de baja las unidades del padrón estatal y condonar por completo los adeudos acumulados de años anteriores.

Esto significa que no se cobrará el importe de los derechos que dejaron de pagarse durante esos años. Los ciudadanos solo deberán pagar 390 pesos por el trámite de baja definitiva y, en caso de que aplique, 695 pesos adicionales si en algún momento se generó un adeudo por revalidación de derechos.

Las autoridades explicaron que la medida consiste en perdonar totalmente la deuda registrada, por lo que ya no se exigirán pagos de años pasados ni se arrastrarán cobros extra.

¿Qué deben pagar los contribuyentes?

Los propietarios solo deberán cubrir:

El costo del trámite de baja definitiva, que es de 390.98 pesos (vigente a enero de 2026).

Un monto adicional aproximado de 695 pesos, únicamente en los casos donde exista un adeudo previo por revalidación de derechos.

En algunos escenarios específicos, el costo total del trámite puede rondar los 1,100 pesos, pero sin pagar adeudos históricos, lo que representa un ahorro significativo para los contribuyentes.

¿Para quiénes aplica?

El programa es ideal para vehículos que fueron: