El estado de California evalúa avanzar en la integración de datos de licencias de conducir dentro de un sistema nacional que podría ser accesible por agencias federales como el Department of Homeland Security (DHS). La medida se enmarca en los requisitos establecidos por la Real ID Act, que exige estándares unificados de identificación en todo el país. La iniciativa generó preocupación entre distintos sectores, especialmente por el posible impacto en inmigrantes que obtuvieron licencias bajo normativas estatales. El proceso implica que California se incorpore a una base de datos nacional administrada por la American Association of Motor Vehicle Administrators, que permite verificar información entre estados para evitar duplicaciones y fraudes. En este sistema podrían incluirse datos de licencias emitidas en el estado, incluidas aquellas otorgadas bajo la ley AB 60, que habilita a inmigrantes sin estatus migratorio regular a conducir legalmente. Los puntos principales del sistema son: Este esquema no implica automáticamente un uso migratorio directo, pero sí abre la posibilidad de que agencias federales accedan a la información bajo ciertos criterios. La decisión responde a la necesidad de cumplir con los estándares de identificación exigidos a nivel federal. En caso de no adaptarse, las licencias emitidas en California podrían dejar de ser válidas para ciertos usos oficiales. Entre las consecuencias de no adherir al sistema se encuentran: Por este motivo, el estado analiza avanzar con la integración, aun cuando existen cuestionamientos sobre la privacidad de los datos. Desde el gobierno estatal se aclaró que la medida tiene un objetivo técnico vinculado a la identificación y no a políticas migratorias directas. Sin embargo, el hecho de que el sistema pueda ser consultado por agencias federales mantiene la preocupación en distintos sectores. La discusión continúa abierta y se centra en el equilibrio entre cumplir con la normativa federal y resguardar la información personal de los conductores.