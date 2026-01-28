La presidenta Claudia Sheinbaum expuso este miércoles durante la conferencia matutina los beneficios y lujos que anteriormente recibían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La mandataria mostró documentación oficial que justificaba gastos por servicios que iban desde traslado de objetos olvidados hasta acceso a preventas de Ticketmaster .

“El presidente de la Corte y el titular del Órgano Administrativo, Nestor Vargas, dio una conferencia de prensa y me llamó mucho lo que dijo, así que le pedí a Rosa Icela si le podía enviar la diferencia entre el antes y el después, los ministros de la Corte del pasado y la actual”, explicó la presidenta.

Claudia Sheinbaum denunció los abusos de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sheinbaum detalló que el sueldo mensual neto de un ministro antes era de 206,947.56, mientras que el de 2026 es de 134,310 pesos. Además, contaban con seguro de gastos médicos mayores por 36,906 pesos mensuales. “Ahora está que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y ministra”, disparó.

Cuáles son las prestaciones eliminadas

Entre las prestaciones canceladas figuraban el seguro de separación individualizado de 523,314 pesos , aportaciones a Seguridad Social anual de 85 mil , prima vacacional de 95,475 , aguinaldo de 585,376 , seguro de vida de 37 mil y un pago por riesgo de 639,917 pesos .

Claudia Sheinbaum denunció los abusos de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

Respecto al gasto en medicinas complementarias y alimentos, la presidenta compartió que en 2023 la cifra fue de 11,157,148.85, sumando medicinas de activos y en retiro, chequeos, apoyo de alimentos, becas, telefonía y material bibliohemeográfico. Para 2024 se redujo a 10,811,925.53 y en 2025 disminuyó a 7,156,097 pesos, mientras que para 2026 sólo se prospectó un gasto de 200 mil pesos.

Revelan apoyos de carácter no oficial

Los ministros recibían 149 apoyos del área de atención en trámites de carácter no oficial, de los cuales 59 ya fueron cancelados y se está en diálogo para eliminar los 90 restantes. El listado compartido en la conferencia matutina incluía servicios como contratación de suministro de agua, energía eléctrica, telefonía celular con cualquier compañía, mantenimiento de elevadores en domicilio particular y compra de enseres menores como despensa.

Entre los apoyos más llamativos figuraban apartado de lugares en estadios de fútbol y beisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades, conseguir autógrafos de celebridades, boletos de preventa o venta exclusiva, asignar personal para el cuidado de menores, uso del personal para actividades de limpieza, mudanzas, préstamos vehiculares a familiares y gestión de servicios de OCESA y Ticketmaster.

La documentación oficial también mostraba comprobantes por recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país, compra de regalos para eventos particulares, reservación de hospedaje, servicio de meseros y valet parking, pago de cuentas en tiendas departamentales, conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y hasta conseguir camas en hospital para atención de personas que indicaran los ministros.