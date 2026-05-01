La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en México es de 12.85 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.27%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.87 pesos y un mínimo de 12.86 pesos. La cotización del Dólar canadiense subió 1.10% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -5.68%, indicando un repunte reciente tras un período anual negativo. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con rachas de subidas interrumpidas por tres retrocesos puntuales y cerró por encima del nivel inicial. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.04%, es menor que su volatilidad anual de 8.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que los datos de los últimos días indican un incremento en su valor. Este aumento es consistente con los días anteriores, lo que sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas. Esta tendencia al alza refleja un posible aumento en la confianza económica, lo que podría atraer más inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorear cómo evolucionan estas cifras en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta situación. para finalizar, al cambiar divisas en México hazlo solo en bancos y casas de cambio autorizados por la CNBV; verifica que exhiban su permiso y las tasas vigentes, compara tipos de cambio y comisiones entre varias opciones y evita ofertas en la calle o en redes sociales que prometan precios por encima del mercado. Lleva identificación oficial, confirma el monto y la tasa antes de entregar efectivo y pregunta por límites diarios para evitar operaciones inusuales. Cuenta el dinero frente al cajero, solicita comprobante con desglose de comisión y tipo de cambio y revisa que los billetes recibidos estén en buen estado. Evita mover grandes sumas en público (divide el efectivo y usa transporte seguro), no compartas datos sensibles, considera usar cajeros de bancos reconocidos o transferencias a cuentas en pesos cuando sea posible y ten a la mano los teléfonos de tu banco para bloquear tarjetas ante cualquier incidente. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".