La medida busca eliminar filas, reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, mediante plataformas oficiales como la Ventanilla Única y la aplicación Identidad Digital BC, según información del Gobierno del Estado de Baja California. Es un hecho, a partir de 2026, los ciudadanos de Baja California ya no tendrán que acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, ya que el trámite de refrendo será completamente digital. El coordinador de Control Vehicular del SATBC, Rolando López Lugo, explicó que este cambio es posible gracias a la Tarjeta de Circulación Única, cuya vigencia aparece como “condicionada” y depende únicamente del pago anual del refrendo. “Quiere decir que está condicionado al pago de refrendo anual; para 2026, el ciudadano hará su pago totalmente en línea y eso le dará continuidad a la vigencia de la tarjeta”, señaló. El Gobierno del Estado de Baja California ha comunicado que el procedimiento podrá llevarse a cabo desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin la necesidad de presentarse en oficinas, siempre que no se haya producido el extravío de documentos. Para ello, el ciudadano deberá acceder a la Ventanilla Única digital y contar con su Tarjeta de Circulación Única vigente, o bien utilizar la aplicación oficial Identidad Digital BC para verificar su estatus. De acuerdo con comunicados oficiales del Gobierno de Baja California, el pago del Refrendo Digital puede efectuarse en línea o a través de un pago referenciado en bancos y cajeros autorizados. Rolando López Lugo explicó que “es necesario acceder a la página de gobierno para generar el pago referenciado; con dicho documento, se puede acudir a la entidad bancaria o al cajero digital y, una vez realizado el pago, se enviará el comprobante del refrendo 2026”. El Refrendo constituye el pago anual que el propietario de un vehículo debe efectuar para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, ya sea en formato físico o digital, según lo indicado por la Secretaría de Hacienda del Estado. A partir del año 2026, a diferencia de años anteriores, no se emitirá un nuevo documento físico tras la realización del pago. En su lugar, el ciudadano recibirá un comprobante en PDF que deberá portar junto con su Tarjeta de Circulación Única.