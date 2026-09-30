Morelos elimina requisitos burocráticos: adiós al comprobante de domicilio y a la CURP para tramitar la licencia de conducir con solo presentar tu INE.

Tramitar o renovar tu licencia de conducir en el estado de Morelos se volvió un proceso sumamente ágil y directo gracias a una nueva disposición oficial. Con el objetivo de eliminar las largas filas, la burocracia excesiva y la saturación de carpetas con papeles, las autoridades estatales implementaron un importante decreto de simplificación administrativa.

A partir de ahora, realizar este trámite indispensable deja atrás múltiples documentos obligatorios, estableciendo un requisito fundamental y único para facilitar la vida de los conductores tanto en expediciones por primera vez como en renovaciones.

¿Cuál es el único requisito que pide Morelos para la licencia?

De acuerdo con la información publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el decreto aprobado en mayo de este año suprime la necesidad de presentar comprobantes de domicilio, copias adicionales, la CURP en formato independiente y la constancia de aptitud psicofísica.

La “llave maestra” y el único documento central exigido por las autoridades es la Credencial para Votar (INE) vigente, la cual valida de manera simultánea tanto la identidad como el domicilio del solicitante.

Morelos simplifica el trámite vehicular y prohíbe a los módulos pedir copias o comprobantes adicionales; entérate de cómo funciona la nueva medida. Gobierno de Morelos

¿Qué documentos y requisitos fueron eliminados oficialmente?

El acuerdo emitido por la Coordinación General de Movilidad y Transporte detalla la eliminación formal de los siguientes elementos para las modalidades de automovilista, motociclista y chofer:

Comprobante de domicilio : ya no se solicitan recibos de agua, luz, teléfono o predial no mayores a tres meses, ni cartas autorizadas con copias del INE de terceros

CURP independiente : se elimina la presentación de este formato por separado

Evaluación psicofísica : queda suprimida la constancia que certificaba la aptitud visual, auditiva y motriz

Capacitación obligatoria: se retira este requisito documental previo para la modalidad de chofer.

¿Cómo y dónde se puede realizar el trámite presencial o digital?

Los automovilistas que deseen realizar el procedimiento pueden iniciar el proceso de forma digital a través del portal oficial del Gobierno del estado de Morelos.

De manera presencial, es necesario programar una cita previa en el Macromódulo de Movilidad y Transporte ubicado en Cuernavaca (en la calle Cuauhtemotzin y Plaza Cristal), así como en las diferentes delegaciones regionales ubicadas en Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Yautepec, Xoxocotla y Jonacatepec, operando en horarios de lunes a viernes.

¿Qué pasa si te exigen documentos que ya no son obligatorios?

Para proteger a la ciudadanía de malas prácticas burocráticas, el artículo sexto transitorio del acuerdo publicado en el Periódico Oficial establece una prohibición estricta: los módulos y servidores públicos tienen estrictamente prohibido solicitar cualquiera de los requisitos que fueron eliminados .

En caso de que algún funcionario intente condicionar el proceso pidiendo papeles obsoletos, el decreto advierte que se iniciarán de inmediato los procedimientos administrativos y legales correspondientes contra el personal infractor