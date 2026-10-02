La CRT recordó cuáles son las líneas de celulares que deben ser registradas en octubre para evitar la baja del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que las líneas celulares con terminación 4 y 5 deben vincularse durante el mes de octubre.

Las líneas con terminación 4 deben completar el trámite a más tardar este 15 de octubre, según el calendario oficial. Para las terminadas en 5, el plazo vence el 31 de octubre.

El organismo invita a realizar el proceso ante la compañía telefónica correspondiente para mantener el servicio activo.

El trámite es gratuito y solo requiere una identificación oficial vigente (como la credencial del INE o el pasaporte) y la CURP. Puede hacerse de forma presencial, en los centros de atención a clientes, o por internet, a través de los portales autorizados, sin costo de saldo ni consumo de datos.

Qué pasa si no se vincula la línea

Las compañías aplicarán una suspensión temporal del servicio dentro de las 72 horas posteriores al cierre del plazo. La CRT aclaró que se trata de una medida preventiva que no implica la cancelación ni la pérdida del número.

En caso de no registrar la línea de celular a tiempo, las compañías aplicarán una suspensión del servicio durante las siguientes 72 horas a la fecha límite.

Durante la suspensión, los equipos seguirán recibiendo alertas sísmicas y podrán comunicarse con su compañía y con números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 079, 088 y 089.

El servicio se reactiva de inmediato una vez que se vincula la línea. Quienes tengan líneas suspendidas con terminaciones 0, 1, 2 y 3 pueden reactivarlas en cualquier momento con el mismo procedimiento.

Instructivo para vincular la línea de celular

La CRT detalla que el trámite en línea se completa en cuatro pasos:

Entrar al portal de la compañía telefónica e ingresar el número celular. Los portales autorizados se pueden consultar en e ingresar el número celular. Los portales autorizados se pueden consultar en registratulinea.crt.gob.mx Tomar una foto de lamcredencial vigente, por ambos lados, para verificar el documento. Validar la identidad usando la cámara del celular y siguiendo las instrucciones en pantalla. Listo: el registro queda concluido y la compañía restablece el servicio.

Quienes prefieran el trámite presencial pueden acudir a un centro de atención a clientes de su compañía con una identificación oficial vigente y su CURP.

Cómo continúa el calendario

Las siguientes fechas límite son:

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.