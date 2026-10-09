Documentos exigidos para menores de edad que viajan solos en el tren maya.

En esta noticia Mores de tres años no necesitan pagar el boleto en el Tren Maya

El Tren Maya aclaró todas las dudas sobre los viajes de los menores de edad cuando lo hacen solos. El moderno y muy usado medio de transporte que cubre un circuito de más de 1.554 kilómetros a lo largo del suroeste mexicano, pasando por estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, permite que ciertos menores de edad viajen solos.

Según las reglas del Tren Maya en su sitio web, los menores de edad mayores de 15 años pueden viajar en el Tren Maya solo si cumplen con los siguientes requisitos establecidos por el Contrato de Adhesión para el Servicio de Transporte de Pasajeros.

Niños de 0 a 14 años deben viajar en el Tren Maya con adulto responsable. Tren Maya

Tener entre 15 y 17 años

Presentar la carta responsiva firmada por el padre, madre o tutor

Identificación oficial de quien firma dicho documento

Documento de identificación del menor

“Esta medida tiene como finalidad garantizar la seguridad e integridad de los menores durante el servicio de transporte” , aclaró el Tren Maya.

Todos los menores de entre 0 a 14 años podrán y deberán viajar en el Tren Maya acompañados por una persona adulta responsable durante todo el tramo.

Tras meses de obras, volvió una de las rutas en tren más usadas que conectará dos ciudades clave de México. Tren Maya

Mores de tres años no necesitan pagar el boleto en el Tren Maya

Una de las grandes incógnitas es el pago del boleto de los menores de tres años. De acuerdo a las reglas del Tren Maya, los infantes menores de tres años pueden viajar sin pagar, pero no podrán ocupar un asiento.

“Los infantes menores de 3 años pueden viajar sin costo, siempre que lo hagan en brazos de su padre, madre o tutor legal, en proporción de un adulto por un infante”, señaló el Tren Maya.

En estos casos, el Tren Maya remarcó que el menor de tres años, pese a que no pague boleto, sí debe estar registrado en la reserva del boleto para efectos de control. “En caso de que se requiera un asiento individual para el infante, deberá adquirirse un boleto adicional conforme a la tarifa vigente”, aseveró la fuente.

Boletos para trayectos en el Tren Maya en familia. Tren Maya

En cuanto a las tarifas para los menores de edad, el Tren Maya distribuyó así las tarifas: Bebés hasta tres años no pagan, no ocupan puesto. Niños de 0 a 12 años pagan una tarifa acorde a su edad y ocupan un puesto. Los mayores de 13 años pagan la tarifa de adulto y ocupan un puesto.