Elegir un SUV familiar implica analizar mucho más que el diseño o la capacidad de carga. Cuando se trata de viajes largos, hay características que pueden marcar una diferencia importante en la comodidad de los ocupantes y en la experiencia de manejo.

Uno de los factores más valorados es el espacio interior. Contar con una cabina amplia permite que tanto el conductor como los pasajeros viajen con mayor comodidad, especialmente cuando el recorrido implica varias horas en carretera.

Entre las alternativas disponibles en el segmento, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE apuesta por una propuesta enfocada en el confort familiar, combinando espacio interior, equipamiento tecnológico y una experiencia de conducción electrificada. La marca identifica estos atributos como uno de los pilares principales del modelo.

Tecnología y conectividad para hacer más agradable cada trayecto

La conectividad se ha convertido en un elemento clave para los conductores actuales. Durante los viajes largos, la posibilidad de acceder a aplicaciones de navegación, música y comunicaciones puede contribuir a que el recorrido sea más sencillo y entretenido.

Foto: Nissan.

En ese sentido, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

El entretenimiento también juega un papel importante cuando se viaja acompañado. El modelo incorpora un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas y aire acondicionado de triple zona, elementos diseñados para mejorar la experiencia a bordo de todos los ocupantes.

Seguridad y comodidad más allá de la ciudad

Otro aspecto fundamental para un SUV familiar es la seguridad. Las tecnologías de asistencia al conductor buscan ofrecer apoyo en distintas situaciones de manejo y brindar mayor confianza durante trayectos urbanos o viajes por carretera.

Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE cuenta con hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, además de funciones como ProPILOT Assist, monitor inteligente de visión periférica y head-up display. Estas herramientas fueron desarrolladas para ayudar al conductor a tener una mejor percepción de lo que ocurre alrededor del vehículo.

La experiencia de manejo también puede influir en el nivel de confort durante un viaje. En el caso de Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, las ruedas son impulsadas por dos motores eléctricos, mientras que un generador a gasolina produce la energía necesaria para alimentar el sistema cuando se requiere. Este esquema permite ofrecer una sensación de conducción eléctrica sin depender de enchufes o estaciones de carga.

Al momento de elegir un SUV familiar, conviene prestar atención a aspectos como el espacio interior, la conectividad, las asistencias de seguridad y el nivel de confort disponible. Cuando estos elementos trabajan en conjunto, pueden hacer que cada trayecto sea más cómodo y agradable tanto para el conductor como para quienes lo acompañan.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.