Francia nos recuerda que incluso las economías desarrolladas enfrentan límites fiscales. México debería aprender antes de experimentar las consecuencias.

Francia, durante décadas, ha representado el paraíso terrenal de las izquierdas: salud pública, educación prácticamente gratuita, pensiones generosas, subsidios para amplios sectores de la población y una semana laboral de 35 horas. Un modelo en el que el Estado promete proteger al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. Suena maravilloso, especialmente cuando la factura siempre parece destinada a alguien más. El problema es que las matemáticas, a diferencia de los políticos, no entienden de ideologías ni de promesas electorales.

El Estado de bienestar francés no está quebrado, pero sus finanzas públicas muestran señales preocupantes de agotamiento. Y lo verdaderamente inquietante no es que Francia enfrente dificultades, sino que México parece empeñado en recorrer un camino parecido, aunque con instituciones más frágiles, menor capacidad recaudatoria y niveles de informalidad considerablemente superiores.

Las cifras son contundentes. Según las proyecciones del Ministerio de Finanzas francés, la deuda pública alcanzaría 119.3% del PIB en 2026 y 121.7% en 2027. El Fondo Monetario Internacional estima que el gasto gubernamental representará 57.6% del PIB en 2026, frente a ingresos de apenas 52.4%. Francia gasta sistemáticamente más de lo que recauda. La diferencia, naturalmente, se financia con deuda.

Durante años, el Estado francés repartió beneficios bajo una premisa políticamente irresistible: los derechos sociales pueden ampliarse indefinidamente. Sin embargo, olvidó un pequeño detalle: alguien debe financiarlos. El envejecimiento poblacional, el crecimiento económico insuficiente y los elevados compromisos presupuestarios terminaron por presentar la factura.

Ahora llega la desagradable realidad. El Gobierno francés ha planteado un ajuste de 54,000 millones de euros para 2027. Menor gasto, reformas fiscales y restricciones presupuestarias forman parte de la discusión. Y los ciudadanos protestan. ¡Qué sorpresa! Después de décadas de prometer beneficios, resulta políticamente complicado explicar que el dinero público no es infinito.

Pero sería simplista responsabilizar exclusivamente a los programas sociales. Francia también enfrenta problemas de productividad, crecimiento, eficiencia del gasto y decisiones fiscales acumuladas. El problema no es garantizar derechos sociales, sino prometerlos sin construir una economía capaz de financiarlos permanentemente.

¿Y México? ¿Podríamos enfrentar una situación semejante? Mi respuesta es contundente: sí.

Aunque las economías son distintas, las señales de advertencia resultan inquietantemente familiares.

El Paquete Económico 2027 proyecta ingresos presupuestarios por aproximadamente 9.16 billones de pesos, frente a un gasto neto superior a 10.5 billones. Mientras tanto, Hacienda estima que la deuda pública alcanzará 55% del PIB y que los requerimientos financieros del sector público representarán 3.9% de la economía. No estamos en los niveles franceses, pero tampoco podemos presumir de una holgura fiscal extraordinaria.

México continúa ampliando sus compromisos sociales, muchos de ellos constitucionalizados, mientras enfrenta enormes necesidades de inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad. La pregunta incómoda no es si los apoyos sociales son necesarios, sino cuánto cuestan, cómo se financian y qué resultados producen.

Porque entregar dinero puede aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituye la generación de empleos formales, la productividad ni el crecimiento económico. Confundir transferencias con desarrollo es tan cómodo como peligroso.

A diferencia de Francia, México cuenta con una recaudación tributaria significativamente menor. Hacienda proyecta ingresos tributarios equivalentes a 15.9% del PIB para 2027. Pretender ampliar indefinidamente las obligaciones del Estado sin fortalecer su base productiva es una apuesta fiscal arriesgada.

Y existe otro ingrediente que vuelve particularmente preocupante nuestra situación: la corrupción.

Cada peso desviado, cada contrato inflado, cada obra injustificadamente encarecida y cada programa utilizado con fines clientelares deterioran las finanzas públicas. Combatir la corrupción no debería ser un eslogan de campaña, sino una estrategia económica fundamental. Antes de exigir mayores sacrificios fiscales a los contribuyentes, el Gobierno debe demostrar que administra responsablemente los recursos existentes.

La experiencia francesa también demuestra que los ajustes postergados suelen resultar más dolorosos. Cuando los gobiernos evitan decisiones impopulares por conveniencia electoral, terminan trasladando costos superiores a las generaciones futuras.

México todavía tiene margen para actuar. Necesita evaluar rigurosamente sus programas sociales, eliminar duplicidades, combatir la corrupción, ampliar la formalidad, estimular la inversión privada y recuperar una disciplina presupuestaria que no dependa de pronósticos excesivamente optimistas.

No se trata de eliminar el Estado de bienestar, sino de impedir que termine convertido en un Estado de endeudamiento permanente.

Francia nos recuerda que incluso las economías desarrolladas enfrentan límites fiscales. México debería aprender antes de experimentar las consecuencias.

Porque cuando finalmente llega la factura del populismo fiscal, los políticos suelen haber terminado su mandato. Quienes permanecen para pagarla son los contribuyentes.

La casa del vecino ya muestra señales de incendio. Sería irresponsable seguir acumulando combustible en la nuestra.

*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.