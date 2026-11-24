Mantener una rutina de higiene bucal adecuada es fundamental para prevenir las caries y cuidar la salud de los dientes.

Mojar el cepillo de dientes antes de colocar la pasta dental es una costumbre que muchos realizan, aunque existen distintas formas de hacerlo. Lo cierto es que, si bien parece un detalle sin importancia, los especialistas en odontología advierten que utilizar demasiada agua puede modificar la consistencia de la pasta y generar una espuma excesiva .

Desde los Institutos Odontológicos (IOA) recomiendan colocar el dentífrico directamente sobre las cerdas secas o apenas húmedas. Según explican en su sitio web, agregar mucha agua puede alterar la textura del producto, pero no mejora necesariamente la limpieza de los dientes.

La técnica, la duración del cepillado y el uso de una pasta con flúor son factores más importantes que el orden en el que se moja el cepillo y se coloca el dentífrico.

“Es un grave error si consideras que mojar la pasta de dientes antes de cepillarse mejora la limpieza de los dientes. Humedecer las cerdas antes de aplicar el dentífrico es, principalmente, una cuestión de preferencia personal. La evidencia disponible no permite asegurar que utilizar el cepillo seco o ligeramente mojado produzca diferencias significativas en la eficacia de la limpieza” , dicen los especialistas.

¿Cómo saber si me he lavado bien los dientes?

Uno de los errores más habituales es pensar que cuanto más espuma produce la pasta dental, más efectivos serán los resultados del cepillado. Sin embargo, la cantidad de espuma no es un indicador de que los dientes estén más limpios.

El dentífrico cumple una función importante en la higiene bucal, ya que ayuda a eliminar la placa bacteriana y, cuando contiene flúor, contribuye a fortalecer el esmalte y prevenir la aparición de caries.

Por este motivo, los especialistas destacan que no solo importa la técnica de cepillado, sino también la cantidad de flúor que permanece en la boca después de utilizar la pasta.

Un ensayo clínico publicado en 2022 en la revista BMC Oral Health analizó a 120 adultos que utilizaron diferentes pastas dentales con flúor. El estudio comparó las concentraciones de este mineral en la saliva después del cepillado y evaluó las diferencias entre quienes se enjuagaban con agua y quienes no lo hacían.

Los resultados demostraron que el enjuague posterior influye en la cantidad de flúor que permanece en la boca. También se identificaron diferencias entre las formulaciones de los productos utilizados.

En cuanto a la limpieza, lo más importante es cepillarse durante dos minutos, recorrer todas las superficies de los dientes y realizar movimientos suaves, sin ejercer una presión excesiva.

¿Qué cantidad de pasta dental se debe utilizar?

Los especialistas indican que es conveniente tener en cuenta la cantidad de dentífrico que se coloca sobre el cepillo. Utilizar una porción más grande no significa que los dientes quedarán más limpios, por lo que la cantidad recomendada depende principalmente de la edad.

La Asociación Dental Americana (ADA) establece las siguientes indicaciones:

Niños menores de 3 años: deben utilizar una cantidad de pasta dental con flúor equivalente al tamaño de un grano de arroz.

Niños de 3 a 6 años: la porción recomendada es similar al tamaño de una semilla.

El error que debes evitar después de cepillarte los dientes

Aunque mojar el cepillo antes de colocar la pasta no representa necesariamente un problema, existe otro hábito que los especialistas recomiendan modificar: enjuagarse la boca inmediatamente después de terminar el cepillado.

Esto se debe a que el agua puede eliminar parte del flúor que permanece sobre los dientes y en la boca luego de utilizar el dentífrico.

Por esta razón, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aconseja escupir el exceso de pasta dental, pero evitar enjuagarse inmediatamente con agua. De esta manera, se permite que una mayor cantidad de flúor permanezca en contacto con los dientes.

Por último, tanto el NHS como la Asociación Dental Americana recomiendan cepillarse dos veces al día durante dos minutos y utilizar una pasta dental que contenga flúor. También aconsejan complementar la higiene bucal con hilo dental para limpiar los espacios a los que no llegan las cerdas.