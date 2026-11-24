Albertina Leal, Vice President of Brand Strategy & Communications de Finsa. La directiva mencionó que Finsa alista proyectos para 2027 y para los próximos cinco años.

En el negocio inmobiliario industrial, vender metros cuadrados ya no es suficiente. Las empresas que buscan instalar o expandir sus operaciones en México necesitan algo más que una ubicación estratégica: requieren energía, agua, infraestructura, conectividad y condiciones que les permitan crecer en el largo plazo. Bajo esa lógica, Finsa prepara nuevos desarrollos y capital para impulsar sus proyectos durante 2027 y los próximos cinco años, con recursos que serán muy superiores a los u$s600 millones que levantó hace varios años a través de su Fondo 5.

La desarrolladora industrial, fundada en 1977 en Matamoros, ha evolucionado de ofrecer espacios para instalar plantas manufactureras a posicionarse como una plataforma que acompaña a las compañías en sus decisiones de inversión y expansión en el país. Su apuesta ya no se limita a construir parques industriales, ahora busca resolver necesidades de infraestructura que se han vuelto determinantes para atraer capital.

“Cuando hablamos de construir la marca FINSA, vamos de la mano también con construir la marca de México”, explicó Albertina Leal, vicepresidenta de Estrategia Corporativa, Comunicación e Imagen de la empresa, en entrevista con El Cronista.

La ejecutiva adelantó que la compañía se prepara financieramente para tener nuevos desarrollos listos el próximo año y comenzar otros proyectos con una visión de cinco años. Aunque no reveló el monto, señaló que el capital será “mucho mayor” al levantado en el Fondo 5, que ascendió a u$s600 millones.

Finsa prepara nuevos desarrollos y capital para los próximos cinco años

El plan de crecimiento de Finsa contempla más que la construcción de nuevos espacios industriales. La compañía también prevé continuar invirtiendo en infraestructura energética, fuentes alternativas de suministro y sistemas de reutilización de agua en sus parques.

La estrategia responde a las necesidades de industrias que requieren instalaciones con mayores capacidades para operar, desde fabricantes de componentes electrónicos y dispositivos médicos hasta empresas vinculadas con centros de datos y logística.

“Nos estamos preparando con infraestructura eléctrica, con plantas de tratamiento, con nuevos terrenos, con nuevo capital para invertir el próximo año”, dijo Leal al describir las perspectivas de la compañía.

La directiva no detalló cómo se distribuirán los recursos ni precisó un calendario de inversión.

De vender metros cuadrados a resolver necesidades industriales

La evolución de la propuesta de valor de Finsa está vinculada con las distintas etapas de desarrollo de la industria manufacturera en México.

La primera estuvo marcada por la expansión de la industria maquiladora y la necesidad de ofrecer espacios industriales bien ubicados, principalmente para atender el mercado estadounidense. Posteriormente, la competencia de China impulsó el fortalecimiento de las capacidades manufactureras y las cadenas de suministro del país.

La etapa más reciente, asociada con el nearshoring desde 2020, trajo una demanda más especializada. Sectores como la electrónica, los dispositivos médicos y la infraestructura para centros de datos requieren instalaciones con mayores capacidades energéticas, disponibilidad de agua y criterios de sostenibilidad.

En este escenario, la ubicación continúa como el principal factor para decidir dónde invertir, pero la energía ya desplazó al inmueble como segundo criterio de selección, de acuerdo con un sondeo realizado por Finsa entre sus clientes.

“Lo que antes era el activo, ahora es la energía”, explicó Leal.

Ese cambio también modificó el papel de la compañía frente a sus clientes. La ejecutiva considera que el principal activo de la marca no está únicamente en sus desarrollos inmobiliarios, sino en la confianza que construye con empresas que pueden permanecer como clientes durante 10, 15 o incluso 20 años.

La relación de largo plazo también tiene un peso comercial, 80% del nuevo negocio de Finsa proviene de compañías que ya forman parte de su cartera, de acuerdo con la directiva. Esto refleja la importancia de acompañar los planes de expansión y diversificación de las empresas que ya operan en sus parques.

Nearshoring: una pausa que no frena los planes de inversión

La desaceleración del nearshoring y la incertidumbre comercial asociada con las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump han llevado a las empresas a replantear sus estrategias para atraer nuevas inversiones.

Finsa reconoce que el mercado dejó atrás los niveles extraordinarios de demanda registrados durante el auge del nearshoring. Sin embargo, Leal considera que la actividad industrial se mantiene por encima de los niveles de hace cinco años y anticipa que proyectos que permanecieron pausados podrían reflejarse en la demanda durante 2027.

La compañía también observa una recuperación importante hacia el cierre de 2026, según la ejecutiva, y mantiene su apuesta por sectores como electrónica, dispositivos médicos y logística vinculada con el comercio electrónico.

Para atraer nuevos participantes, Finsa trabaja también con gobiernos estatales y municipales. En ese proceso, las historias de las compañías que ya operan en México se convierten en uno de sus principales argumentos para mostrar las condiciones que ofrece el país.

Una plataforma industrial rumbo a sus próximos 50 años

La estrategia de crecimiento coincide con la preparación del aniversario número 50 de Finsa, que celebrará en 2027. La empresa atraviesa un proceso de transformación organizacional y cultural para fortalecer la experiencia del cliente y mantener su relevancia en los próximos años.

Entre sus prioridades está incorporar inteligencia artificial en sus procesos internos para mejorar la eficiencia, reforzar el servicio a los clientes y apoyar la captación de nuevos negocios. A ello se suma la inversión en energía y en proyectos de reutilización de agua en sus parques industriales.

Para Leal, la evolución de Finsa también exige que el marketing participe en las decisiones estratégicas del negocio. El área monitorea los sectores con mayor potencial, identifica las necesidades de infraestructura y mantiene contacto con las compañías para anticipar qué productos y servicios deberá desarrollar la empresa.