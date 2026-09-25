Es un hecho, la Licencia Permanente de Conducir tiene sus días contados. Una vez más, la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, anunció que el trámite de este documento llegará a su fin. “¡Estamos en los últimos meses para que puedas tramitar tu Licencia Permanente!”, confirmó la mandataria capitalina en su cuenta de X.

En línea con la confirmación del anuncio de los últimos meses para el trámite de la Licencia Permanente de Conducir, Clara Brugada hizo un llamado a todos los interesados para que realicen el trámite por medio de los módulos disponibles habilitados por la Secretaría de Movilidad de la CDMX, SEMOVI.

Conducir en la CDMX SEP México

Llave CDMX, la clave que te llevará a tu licencia permanente de conducir

Desde hace más de un año el Gobierno de Clara Brugada trabaja en el programa de Licencia Permanente de Conducir con una convocatoria reconocida por las autoridades.

“Me imagino que seguramente, como yo, algunos de ustedes han obtenido su Licencia Permanente. Y creo que al final, es uno de esos beneficios que sí se siente”, había declarado la mandataria en conferencia de prensa en diciembre del 2025.

Costo de 1.500 pesos por la Licencia Permanente. Gobierno de la CDMX

Se termina el registro para solicitar la Licencia Permanente de Conducir: costo de 1.500 pesos

Clara Brugada lo confirmó luego de resaltar el éxito durante el 2025 del Programa Licencia Permanente de Conducir, dejando como fecha última de registro el 31 de diciembre del 2026 , con un costo por pagos del derecho de 1.500 pesos. “Nosotros no cobramos los trámites; solamente es el pago del derecho de la Licencia y éste se mantiene en 2026” , agregó la mandataria de CDMX.

“Si no han podido hacerlo -sacar cita para la licencia permanente-, pues que sepan que todo el siguiente año va a estar habilitado, por si no se han podido dar el tiempo”, aseguró Brugada.

Anuncio de la SEMOVI y el Gobierno de la CDMX. Gobierno CDMX

Cómo tramitar la Licencia Permanente de conducir

Para sacar tu cita para tramitar tu Licencia Permanente de Conducir en CDMX, deberás ingresar al sitio oficial del Gobierno CDMX Licencia Permanente CDMX y tramitar la cita con tu Llave CDMX. “Obtención de la licencia de conducir permanente en la CDMX. Disponible para personas con residencia en la Ciudad de México que cumplan con los requisitos establecidos”, informa el sitio web.

¿Cómo realizar este trámite en línea?

-Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente. ¿Aún no tienes una? Créala aquí.

-Da click en “Iniciar” y posteriormente en “Nuevo trámite”.

-Elige cómo quieres pagar: en línea o con línea de captura

-Completa los campos:

-Carga de Identificación Oficial, Comprobante de no adeudos, Certificado de Curso Teórico

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, hizo el anuncio por medio de las redes sociales y reveló detalles de este importante cambio en el horario de clases. Gobierno de CDMX

Cuando el pago se vea reflejado, te enviaremos a tu correo la constancia que tendrá tu nuevo número de licencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

El Gobierno de CDMX recordó que el período para tener la Licencia Permanente de Conducir está por concluir, se requiere agendar la cita con antelación, completar la documentación exigida, hacer el pago de los 1.500 pesos e ir a la cita en el horario pactado.