El Fondo de Pensiones para el Bienestar establece un monto de referencia de $17,885.85 para 2026.

Al llegar a la etapa del retiro, miles de trabajadores del IMSS y del ISSSTE se preguntan cómo mejorar sus ingresos mensuales. Gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, quienes cumplan con determinados criterios pueden recibir un complemento económico.

Ese extra está destinado a que su pensión alcance como máximo el salario de referencia establecido por el programa. Para 2026, ese monto de referencia es de hasta $17,885.85 pesos mensuales, de acuerdo con las disposiciones oficiales.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar y a quiénes beneficia?

Este mecanismo está dirigido a determinados trabajadores que cotizan ante las instituciones de seguridad social y que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el beneficio está dirigido a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, bajo el régimen de cuentas individuales de la Ley del Seguro Social vigente, por lo que no aplica a quienes obtienen su pensión bajo el régimen de la Ley de 1973.

Para los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el beneficio contempla a quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales y cumplen con las demás condiciones establecidas para recibir el complemento.

La ayuda no es automática: depende de la edad, el régimen de pensión, las semanas cotizadas y otros requisitos oficiales. Magnific

¿Cuáles son los requisitos de edad y fecha de resolución?

Además de encontrarse en el régimen de pensión correspondiente, los trabajadores deben cumplir con las condiciones previstas para acceder al complemento:

Edad mínima : la persona debe tener 65 años o más al momento de solicitar la pensión por vejez.

Fecha de resolución : la resolución de pensión debe haber sido emitida a partir del 2 de mayo de 2024, fecha en que entró en vigor el decreto que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Semanas cotizadas : en el caso del IMSS, para 2026 se requiere cumplir con 875 semanas de cotización, además de los demás requisitos aplicables para obtener la pensión.

Régimen de pensión: la persona debe pertenecer a los esquemas contemplados por el Fondo; por ejemplo, en el IMSS no corresponde a las pensiones otorgadas bajo la Ley de 1973.

¿De cuánto es realmente el complemento y cómo se calcula?

Es importante aclarar que los $17,885.85 pesos mensuales no se entregan automáticamente ni representan una cantidad fija para todos los pensionados. En 2026, este monto funciona como el límite de referencia para determinar el complemento.

El cálculo toma en cuenta la pensión que corresponde al trabajador y el salario de referencia establecido por el Fondo, considerando para el IMSS el promedio mensual del salario base de cotización del último año , con el límite correspondiente.

Cuando la pensión resulta inferior al monto de referencia y se cumplen las condiciones establecidas, el Fondo cubre la diferencia que corresponda, de manera que el ingreso por pensión pueda alcanzar el límite establecido, sin superar dicho monto.

Por ello, una persona que reúna los requisitos no necesariamente recibirá $17,885.85 pesos adicionales en todas las situaciones: el Fondo aporta únicamente el complemento que corresponda de acuerdo con el cálculo de cada persona.

¿Qué documentos se necesitan y cómo se solicita?

Para iniciar el proceso de pensión, los interesados deben presentar la documentación que solicite la institución correspondiente. Los documentos que se requieren:

Identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial del INE

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio, cuando corresponda

Documento bancario que permita identificar la cuenta del titular y la CLABE interbancaria, cuando sea requerido para el trámite.