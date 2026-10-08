En México, se detectaron esquemas que contemplan dobles pensiones o prestaciones otorgadas sin aportaciones por parte de los trabajadores, con montos que fueron considerados excesivos.

En esta noticia Claudia Sheinbaum revisará las pensiones universitarias en México

Ante el peso que representan los sistemas de pensiones de las universidades públicas del Estado, que en promedio equivale al 40% de su nómina, Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal lleva a cabo una revisión de estos esquemas, debido a que se identificaron asistencias que calificó como “muy excesivas”.

Recientemente, la mandataria señaló que también detectaron casos de personas que reciben doble pensión, así como situaciones en las que los trabajadores no realizaron aportes al sistema.

El Gobierno federal, mediante el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, y en coordinación con la SEP, mantiene conversaciones con rectores y sindicatos para revisar estos sistemas. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

A continuación, conoce los detalles de esta situación a nivel nacional.

Claudia Sheinbaum revisará las pensiones universitarias en México

Sheinbaum explicó que los regímenes de pensiones de las universidades autónomas estatales tienen características particulares, por lo que el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, mantiene conversaciones con rectores y académicos para buscar mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad de estos sistemas.

La presidenta enfatizó que el objetivo no es establecer medidas injustas, sino encontrar soluciones que sean sostenibles y equitativas. En este sentido, señaló que la revisión no debe limitarse a los recursos destinados a las pensiones, sino también considerar cómo fueron diseñados los distintos esquemas.

Asimismo, destacó que en algunas universidades existen sistemas que permiten recibir dos pensiones, mientras que en otros casos se otorgron prestaciones sin que el trabajador haya realizado aportes.

El Gobierno reconoció que, cuando estas condiciones forman parte de un contrato colectivo de trabajo, deben revisarse mediante el diálogo con los sindicatos y los propios académicos.

La presidenta agregó que en distintas universidades públicas ya se alcanzaron acuerdos y se establecieron mecanismos para atender los problemas financieros relacionados con los sistemas de pensiones. También señaló que este año el presupuesto destinado a educación tendrá un incremento importante.

Finalmente, adelantó que Ricardo Villanueva podría explicar con mayor detalle la situación de las pensiones universitarias durante una próxima conferencia matutina.