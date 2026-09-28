En esta noticia ¿Iniciativa con dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego?

Mientras en el Senado de la República prepara la votación de la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que los mexicanos con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la American Society of Mexico (AmSoc) pidió a los senadores frenar la iniciativa.

Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa pide a quienes quieran contender por la Presidencia y las gubernaturas que renuncien a su segunda nacionalidad. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

En conferencia de prensa Larry Rubin, presidente del organismo, advirtió que la reforma tendría implicaciones para más de 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad que radican dentro del país y otros 40 millones que viven en el extranjero.

Entre las principales preocupaciones, Rubin expresó su preocupación por el proceso mediante el cual la iniciativa avanzó en la Cámara de Diputados y llegó al Senado de la República.

El líder de la cámara mencionó que el proceso en fast track limitó una discusión pública que permitiera escuchar a especialistas, analistas, organizaciones y las personas potencialmente afectadas por la reforma para que externaran sus puntos de vista antes de una decisión definitiva.

“No podemos permitir que la doble nacionalidad se convierta en una presunción de doble deslealtad”, señaló Rubin, al sostener que las personas con doble nacionalidad continúan siendo mexicanas y deben conservar los derechos que les reconoce la legislación.

En este sentido, American Society hizo un llamado a las y los legisladores del Senado para reflexionar su voto y colocar el interés de México y de los mexicanos por encima de las consideraciones partidistas.

“Les estamos pidiendo a los senadores que hagan conciencia de esta decisión y digan no a esta reforma que perjudica a millones; que piensen primero en México y en los mexicanos, incluyendo a los más de 15 millones de afectados, al igual que los paisanos”, expresó Rubin.

“Nuestro llamado es que verdaderamente piensen en México antes que pensar en su propio partido”, señaló Rubin, quien agregó que la American Society continuará dando seguimiento al proceso legislativo.

¿Iniciativa con dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego?

La presidenta de México envió esta iniciativa a la Cámara de Diputados la semana pasada, misma que fue aprobada en fast track por el órgano legislativo.

Desde el anuncio de la iniciativa, el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se ha enfrascado en una fuerte rivalidad política con Morena desde el sexenio pasado, señaló que la propuesta tiene el objetivo de limitar sus aspiraciones presidenciales, mismas que hizo públicas recientemente.

Sin embargo, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo establece que quienes deseen participar en la elección de estos cargos deben renunciar a la nacionalidad extranjera para participar.