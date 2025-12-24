Claudia Sheinbaum confirmó la expropiación de tierras para el Tren Maya en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la expropiación de hectáreas del ejido Yaxché, ubicado en el municipio de Dzitás, Yucatán, como decisión clave para el impulso del sureste mexicano.

La medida, que fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de este año, tiene como finalidad garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya, particularmente en el Tramo 4, que enlaza Izamal con Cancún.

Conoce los detalles de la medida que tomó el Gobierno y el impacto que tomará en el servicio del transporte público, particularmente del Tren Maya.

¿Cuándo te pueden expropiar un terreno?

La determinación se sustenta en lo establecido por los artículos 27 y 89 de la Constitución, así como en la Ley Agraria, al considerarse una acción de utilidad pública.

Los terrenos expropiados, clasificados como tierras de temporal de uso común, pasarán a ser administrados por la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V. Como compensación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó una indemnización de 7,363.72 pesos, monto que corresponde al valor comercial vigente de la superficie afectada.

¿A qué se debe la expropiación de tierras de Claudia Sheinbaum?

La expropiación forma parte de la estrategia denominada “Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, integrada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este programa busca fortalecer la Economía Moral y el Trabajo a través de la modernización de la infraestructura de transporte, con el objetivo de mejorar la movilidad de personas y mercancías.

El Tren Maya se posiciona como uno de los proyectos prioritarios para detonar el desarrollo regional en el sureste del país.

El decreto también da cuenta de una reorganización administrativa del proyecto, que incluye la extinción de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la transferencia de sus derechos y obligaciones a Tren Maya, S.A. de C.V., ahora bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este ajuste pretende concentrar la gestión de más de 3,000 kilómetros de vías férreas proyectadas y optimizar la administración integral del sistema.

¿Cuáles son los beneficios del Tren Maya?

Desde el ámbito social, el Gobierno Federal destaca que el Tren Maya no solo impulsará el turismo y la actividad comercial, sino que también operará como un corredor humanitario.